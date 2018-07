Mondiali | auto piomba sulla folla | un morto e cinque feriti

Mondiali Russia 2018 - paura a Sochi : auto contro pedoni - un morto [VIDEO] : Sochi nel panico dopo che un automobilista ha investito diversi pedoni, c’è un morto dopo l’incidente nella città che ospita i Mondiali paura a Sochi. Un’automobile ha investito diversi pedoni nella città che sta ospitando i Mondiali di Russia 2018. Lo riferisce l’Interfax secondo cui almeno una persona sarebbe morta durante l’incidente. Ancora non è chiaro se si tratti di un attentato oppure di un semplice ...

LIVE Russia-Spagna - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. Autogol di Ignashevich - Furie Rosse in vantaggio! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Russia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

VIDEO Clamoroso autogol di Ignashevich in Spagna-Russia ai Mondiali : Ignashevich ha realizzato un Clamoroso autogol durante Spagna-Russia, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO dell'erroraccio.

Mondiali Russia 2018 – Sergio Ramos propizia l’autogol - poi la dedica alla bella Pilar Rubio [VIDEO] : Sergio Ramos propizia l’autogol di Ignashevich ed apre, a modo suo, le marcature di Russia-Spagna. Il centrale madrileno dedica poi la vittoria alla bella Pilar Rubio Partita delicatissima quella fra Russia e Spagna, la terza degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo aver sofferto nel girone, rischiando addirittura di non passare nell’ultima gara contro il Marocco, la Spagna non può più sbagliare. La sfida contro ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...

Mondiali - la Svezia interrompe il boicottaggio : autorità di Stoccolma assisteranno alla partita con la Svizzera : Rappresentanti del governo svedese assisteranno alla partita Svezia-Svizzera che si terrà il 3 giugno a San Pietroburgo, interrompendo così il boicottaggio dei Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi. Fino ad ora nessun rappresentante del governo svedese ha presenziato alle partite dei Mondiali anche se, secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri svedese Margot Wallström, il boicottaggio riguardava solo la cerimonia di ...

Mondiali 2018 - tabellone ottavi di finale. Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina da brivido - rischio Brasile. Autostrada Spagna? : Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio che ora entrano nel vivo con la disputa della fase a gironi. Si incomincia con gli ottavi di finale, subito dentro o fuori per le 16 squadre impegnate che si sfideranno in avvincenti scontri diretti con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Il tabellone sembra essere sbilanciato: da una parte ci sono infatti tutte le big, dall’altra tante ...

LIVE Panama-Tunisia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - panamensi in vantaggio con l'autogol di Meriah : ... Panama è alla caccia della prima vittoria in una fase finale della Coppa del Mondo mentre i tunisini vogliono vincere la seconda partita iridata nella propria storia, 40 anni dopo la prima. 19:35 ...

Diretta / Panama Tunisia Mondiali 2018(risultato live 1-0)streaming video tv : Meriah la sblocca con un autogol : Diretta Panama Tunisia, streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Terminano i Mondiali 2018 per le due nazionali, che sono già eliminate(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:38:00 GMT)

VIDEO/ Uruguay Russia (3-0) : highlights e gol. L'autogol di Cheryshev (Mondiali 2018 - gruppo A) : VIDEO Uruguay Russia (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2018. Vittoria schicciante della Celeste che arriva prima nel gruppo A(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Mondiali 2018 - verso un tabellone squilibrato. Spagna : autostrada verso la finale. Brasile - Francia - Germania e Argentina tutte dalla stessa parte? : Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie ...

Mondiali - Argentina shock : con la Nigeria i calciatori si autogestiranno e decideranno la formazione - “Sampaoli? Se vuole può guardare la partita dalla panchina - altrimenti nessun problema” : “Jorge Sampaoli sta subendo un logorio che ricorda un tentativo di “colpo di stato”. Cosi’ l’argentino ‘Clarin’ definisce il clima “denso” (pesante) che si respira in questi giorni nel ritiro dell’Abicelsete a Bronnitsy, dove sono e’ in corso un duro confronto tra il ct e la squadra, ai minimi termini dopo le prime due brutte partite del Mondiale russo. Secondo l’autorevole ...