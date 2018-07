Mondiali | 4 fermati a San Pietroburgo

Mondiali Russia 2018 : tifosi fermati per drone sulla Piazza Rossa : Due cittadini argentini sono stati fermati ieri sera per aver attivato un drone sulla Piazza Rossa. Lo riportano i media russi citando fonti nella polizia di Mosca. I due argentini, tifosi della loro nazionale e venuti in Russia per i Mondiali, non avevano con sé il passaporto del tifoso. Il drone è stato confiscato dalla polizia e i fermati rischiano una sanzione amministrativa per violazione dello spazio aereo.L'articolo Mondiali Russia ...

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : verdeoro fermati sul pari alla Rostov Arena. Non basta la magia di Coutinho : Termina quindi sull'1-1 e le perplessità sulla prova dei cinque volte campione del mondo non mancano. Foto: Shutterstock.com

Gran Bretagna - fermati 1.200 tifosi violenti pronti partecipare ao Mondiali in Russia - : La polizia britannica ha sequestrato i passaporti a oltre 1.200 cittadini britannici, precedentemente condannati per violenze legate al calcio, per impedire loro di recarsi in Russia e partecipare ai ...

Mondiali Russia 2018 - niente sconti da parte della polizia inglese : fermati a Londra 1300 hooligans : La polizia di Londra ha fermato 1300 hooligans in partenza per la Russia, intimandogli di consegnare il passaporto Le autorità britanniche hanno impedito la partenza per la Russia a oltre 1.300 hooligans, già noti alle forze dell’ordine per i loro comportamenti violenti, intimando loro di consegnare il passaporto. Lo ha riferito l’Home Office, spiegando che i destinatari del provvedimento sono tutti ultrà con “un passato di ...