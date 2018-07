Mondiali 2018 | tabellone quarti di finale | chi è la favorita per la vittoria? Il borsino

oasport

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Idi calcio sono entrati nel vivo, si è definito ildeididella rassegna iridata, le migliori otto squadre rimaste in corsa si daranno battaglia per la conquista del titolo ma chi è lae quale è lo stato di forma delle formazioni? Di seguito il nostroDI: Francia vs Uruguay Brasile vs Belgio Russia vs Croazia Svezia vs Inghilterra BRASILE – I verdeoro hanno espresso un gioco spumeggiante fino a questo momento, hanno surclassato Messico e Serbia con assoluta disinvoltura, senza mai dimostrare particolari difficoltà e giocando bene in ogni frangente. La Seleçao si è distinta soprattutto in attacco trascinata da un vertiginoso Neymar (discusso per le sue sceneggiate a terra, ma eccezionale per fantasia e concretezza) con Willian e Coutinho sopra le righe, ma anche la difesa ...