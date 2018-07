Mondiali 2018 Russia Chi è Jordan Pickford | il portiere che ha infranto la maledizione

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : Roberto Micheli 11° - vince Brice Loubet : Scattati a Budapest, in Ungheria, i Mondiali universitari di Pentathlon moderno: oggi è andata in scena la finale maschile, che, dati i soli 28 iscritti, non prevedeva qualificazioni. Il migliore degli azzurri è stato Roberto Micheli, 11°, mentre Alessandro Colasanti si è classificato 15° e Riccardo Agazzotti ha concluso 21°. Vittoria del transalpino Brice Loubet davanti all’egiziano Ahmed Elgendy ed al ceco Lukas Svechota. Tutto si è ...

Mondiali 2018 - Kompany : “Brasile-Belgio finale anticipata” : “Senza voler essere presuntuoso, ma Brasile-Belgio poteva essere una finale, diciamo che è una finale anticipata”. Dal ritiro del Belgio nei pressi di Mosca il capitano belga Vincent Kompany lancia il guanto di sfida alla Selecao. “Onestamente, avrei preferito che questa fosse la finale – insiste Kompany – e avrebbe potuto esserlo. Sapevamo che se avessimo vinto il nostro girone avremmo trovato un cammino più ...

Fifa 18 : scopri il Team of the Matchday n°4 - i migliori degli ottavi di finale dei Mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […] L'articolo Fifa 18: scopri il Team of the Matchday n°4, i migliori degli ottavi di ...

Mondiali di Russia 2018 - l’Inghilterra in allenamento con la testa al quarto di finale con la Svezia [GALLERY] : In Russia i calciatori inglesi si allenano in vista del quarto di finale contro la Svezia L‘Inghilterra, dopo il match contro la Colombia vinto ai rigori, è volata ai quarti di finale. La squadra allenata da Gareth Southgate affronterà sabato la Svezia, per ottenere uno dei quattro pass a disposizione per la semifinale dei Mondiali di Russia 2018. L’Inghilterra si prepara all’importante appuntamento iridato con un ...

Mondiali 2018 - Bacca e Uribe minacciati di morte : "Non tornate più in Colombia" : La Colombia ci ha sperato fino alla fine di potersi qualificare ai quarti di finale del Mondiale in Russia ma gli errori di Uribe e Bacca dagli undici metri hanno determinato la qualificazione in ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay : Cavani non si allena - in forte dubbio per i quarti con la Francia : Un'assenza pesantissima per l'Uruguay, che con ogni probabilità sarà costretto a fare a meno di Edinson Cavani in vista dei quarti di finale di Russia 2018 contro la Francia. L'attaccante del Paris ...

Mondiali Russia 2018 - paura a Sochi : auto contro pedoni - un morto [VIDEO] : Sochi nel panico dopo che un automobilista ha investito diversi pedoni, c’è un morto dopo l’incidente nella città che ospita i Mondiali paura a Sochi. Un’automobile ha investito diversi pedoni nella città che sta ospitando i Mondiali di Russia 2018. Lo riferisce l’Interfax secondo cui almeno una persona sarebbe morta durante l’incidente. Ancora non è chiaro se si tratti di un attentato oppure di un semplice ...

Mondiali 2018 / Matrioska – Per fortuna che Pardo c’è. Tra Stalin e D’Annunzio - la sua epica del racconto scaccia il pisolino : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Per fortuna che Pardo c’è. A Mediaset, a casa Berlusconi, volendo i jingle si possono anche scambiare. Pierluigi Pardo, 44 anni dal quartiere Trieste di Roma, è un gran telecronista. E a ...

Mondiali 2018 - Colombia : minacce di morte a Bacca e Uribe : ROMA - La triste storia di Andrés Escobar , crivellato di proiettili il 2 luglio 1994 mentre usciva da un ristorante di Medellin a pochi giorni dalla fine del Mondiale statunitense, 'grazie per l'...

Mondiali Russia 2018 - Obi Mikel lancia l’allarme : “in Nigeria situazione insostenibile - la vita di tutti è a rischio” : Dopo aver fatto luce sul rapimento del padre, John Obi Mikel ha sottolineato come sia diventato davvero difficile vivere in Nigeria Dopo aver reso pubblico che suo padre era stato rapito durante la Coppa del Mondo in Russia, il giocatore Nigeriano John Obi Mikel si è lamentato per la situazione di insicurezza nel paese africano. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE “Oggi si parla di mio padre, ma domani potrebbe essere chiunque altro, e ...

Mondiali 2018 - Mojica scava il dischetto del rigore ma Kane non sbaglia : Johan Mojica , difensore della nazionale colombiana, ha provato ad emulare Riccardo Maspero che in un derby tra Torino e Juventus scavò il dischetto del rigore con Marcelo Salas che alla fine sbagliò ...

Quarti di finale Mondiali 2018 : il tabellone completo. Calendario - date - programma - orari e tv : gli intrecci fino alla Finale : I Quarti di Finale dei Mondiali 2018 di calcio si preannunciano particolarmente equilibrati e avvincenti, può succedere davvero di tutto nella rassegna iridata che è ormai giunta nella fase più calda ed emozionante. Il primo turno a eliminazione diretta ci ha regalato grandi emozioni come il crollo della Spagna, tre partite concluse ai calci di rigore, gli addii di Argentina e Portogallo. Ora i Quarti di Finale con possibili sorprese dietro ...

Mondiali 2018 - tabellone quarti di finale : chi è la favorita per la vittoria? Il borsino delle squadre : Brasile e Francia avanti a tutte : I Mondiali 2018 di calcio sono entrati nel vivo, si è definito il tabellone dei quarti di finale della rassegna iridata, le migliori otto squadre rimaste in corsa si daranno battaglia per la conquista del titolo ma chi è la favorita e quale è lo stato di forma delle formazioni? Di seguito il nostro borsino. tabellone quarti DI finale Mondiali 2018: Francia vs Uruguay Brasile vs Belgio Russia vs Croazia Svezia vs Inghilterra Brasile ...

Mondiali Russia 2018 – In piazza come allo stadio - la delusione dei tifosi della Colombia dopo l’eliminazione [GALLERY] : Grande delusioner peri tifosi della Colombia dopo l’eliminazione da Russia 2018 per mano dell’Inghilterra: la tristezza sui volti è uguale tanto nelle piazze quanto allo stadio Ieri notte la Colombia è arrivata ad un passo dai quarti del Mondiale di Russia 2018. La nazionale sudamericana si è fermata solo ai calci di rigore contro l’Inghilterra di Kane. Grandissima la delusione che ha accomunato i tifosi presenti allo ...