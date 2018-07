Mondiali 2018 Russia Brasile | vecchi e nuovi amuleti | dalla leggenda Clovis al russo

Mondiali 2018 - Jorgensen sbaglia il rigore : minacce di morte sui social : La Danimarca di Hareide è uscita a testa altissima dal Mondiale in Russia e l'ha fatto perdendo solo ai calci di rigore contro la Croazia di Dalic, data come una delle favorite alla vittoria finale. Ci sono voluti i calci di rigore per consegnare la vittoria ai croati con Subasic che si è superato parando tre rigori, l'ultimo di questo a Nicolai Jorgensen che nelle ore e nei giorni a seguire ha ricevuto pesantissime minacce di morte sul web.La ...

Mondiali 2018 Russia - da Mbappé a Neymar : agli ottavi è stato un dominio del Psg : L'esterno di Rosario è stato il migliore dei suoi e aveva temporaneamente regalato il pari a fine primo tempo grazie a una rete destinata a finire nella top 5 di questo Campionato del Mondo . Un ...

Mondiali 2018 - il Giappone eliminato lascia lo spogliatoio come nuovo : Il kendo ma pure la calligrafia erano arti coltivate dai samurai. L’arte del combattere assieme alle arti cortesi per rispetto di sè e degli altri ed esercizio di autodisciplina. Così i giocatori Giapponesi sconfitti lunedì dal Belgio, dopo aver salutato il pubblico con un inchino dal campo, uscendo dal “tatami” della Rostov Arena hanno ripulito e ordinato accuratamente lo spogliatoio lasciando anche la scritta ...

Mondiali 2018 - si punta su Kane capocannoniere : ROMA - Harry Kane e la Nazionale dei Tre Leoni potrebbero centrare una storica doppietta ai Mondiali di Russia, portando a casa sia il titolo di capocannoniere che quello di campioni del mondo. Dopo ...

Mondiali 2018 Russia - tweet razzista contro Mbappé : gli sponsor abbandonano Cocielo : Un tweet offensivo e secondo molti anche a sfondo razzista che potrebbe costare carissimo a Julio Cocielo , venticinquenne attore brasiliano e idolo per tanti giovani del suo Paese. Il famoso ...

Mondiali 2018 Russia - 'Football's coming home'. I tifosi inglesi scatenati tornano a sognano : Football's coming home . Erano 22 anni che gli inglesi sognavano di ricantarla di nuovo, da quella tristissima notte di Londra del 30 giugno 1996 in cui la Germania conquistò l'accesso alla finale ...

Quarti di finale Mondiali 2018/ Tabellone e calendario - i possibili incroci : che occasione nella parte bassa! : Quarti di finale Mondiali 2018: il Tabellone e il calendario con i possibili incroci. Si gioca venerdì 6 e sabato 7 luglio: parte alta pazzesca, parte bassa che è un'occasione per tutti(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Mondiali 2018 - le favorite. Le quote dei book-makers per le scommesse. Probabile una finale Brasile-Inghilterra : I Mondiali delle sorprese giungono nella loro fase clou. Otto squadre si contendono la coppa più ambita per un calciatore, un trofeo che, secondo i bookmakers, dovrebbe essere una questione fra tre big della tradizione calcistica internazionale. La quota più bassa spetta di diritto al Brasile, la “grande” che ha convinto di più grazie al primo posto nel suo girone e alla vittoria convincente contro il Messico, firmata da un superbo Neymar, ...

Mondiali Russia 2018 - uno youtuber brasiliano nei guai - un tweet contro Mbappé può costargli carissimo : A causa di un tweet considerato razzista nei confronti di Mbappé, lo youtuber Cocielo rischia la carriera: molti sponsor lo hanno già abbandonato Una battuta poco felice, un tweet ironico che può costare carissimo allo youtuber brasiliano Cocielo. Nel corso del match degli ottavi di finale tra Francia e Argentina, l’idolo dei giovani verdeoro si è lasciato andare ad un commento sui social poco lusinghiero nei confronti di Mbappé che ...

Calendario Mondiali 2018 - il tabellone dei quarti di finale : date - programma - orari e tv delle partite : Il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018 si è ormai definito. Il turno precedente ha riservato delle grandi sorprese, una su tutte l’eliminazione della Spagna, tra le candidate al successo finale, sconfitta dalla Russia padrona di casa ai calci di rigore. Russi che ora affronteranno la Croazia, vittoriosa dai tiri dal dischetto. Lotteria dei penalty che si è riproposta anche nella sfida tra Colombia e Inghilterra e premiante ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa inglese impazzisce di gioia : “incredibile ma vero - abbiamo vinto ai rigori” : Inghilterra quasi incredula per l’esito dei calci di rigore che storicamente hanno visto la Nazionale inglese soccombere La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha ...

Mondiali Russia 2018 – Colombia-Inghilterra - Maradona contro l’arbitraggio : “un furto monumentale” : Diego Armando Maradona contro l’arbitraggio di Colombia-Inghilterra: le dure parole dell’argentino dopo il match degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Un furto monumentale“. E’ il duro commento di Diego Armando Maradona riguardo all’eliminazione della Colombia ai calci di rigore contro l’Inghilterra nell’ultima sfida valida per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia ...

VIDEO / Svezia Svizzera (1-0) : highlights e gol. Forsberg - l'eroe svedese (Mondiali 2018 - ottavi) : VIDEO Svezia Svizzera (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita per gli ottavi dei Mondiali 2018. Vittoria e qualificazione degli scandinavi, decide la rete di Forsberg(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:47:00 GMT)

Mondiali 2018 : partite e risultati di oggi 4 luglio : Mondiali 2018 4 luglio. oggi mercoledì 4 luglio è la ventunesima giornata al Campionato del Mondo di Calcio che quest’anno si tiene in Russia. Ecco di seguito partite e risultati di oggi. DOVE VEDERE I Mondiali Mondiali 2018: partite e risultati di oggi 4 luglio Dopo le partite dei gironi e quelle degli ottavi di finale,da oggi 4 luglio i Mondiali russi si fermano per qualche giorno per dare alle Nazionali respiro. Con i match di ieri ...