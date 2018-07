Mondiali 2018 | Jorgensen sbaglia il rigore | minacce di morte sui social

ilgiornale

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La Danimarca di Hareide è uscita a testa altissima dal Mondiale in Russia e l'ha fatto perdendo solo ai calci dicontro la Croazia di Dalic, data come una delle favorite alla vittoria finale. Ci sono voluti i calci diper consegnare la vittoria ai croati con Subasic che si è superato parando tre rigori, l'ultimo di questo a Nicolaiche nelle ore e nei giorni a seguire ha ricevuto pesantissimedisul web.La Federcalcio danese è intervenuta in difesa dichiedendo che si fermi quest'ondata di violenza verbale: "Fermatevi. La nostra comunità non accettadiverso stelle del calcio, politici o altre persone. È assolutamente inaccettabile. Ci rivolgeremo alla polizia per porre fine a questa follia". Una cosa analoga era già successa al colombiano ex Fiorentina Carlos Sanchez che aveva provocato illasciando in 10 i Cafeteros ...