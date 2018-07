Molestie sessuali alla guida turistica a giudizio manager di Napoli sotterranea

Ci sono tre nuove accuse di Molestie sessuali contro Kevin Spacey : La polizia di Londra sta indagando su tre nuove accuse di aggressioni sessuali rivolte contro l’attore statunitense Kevin Spacey. La notizia è stata data per primo dal sito scandalistico TMZ e poi confermata dalla polizia al sito di cinema e tv Variety. Le The post Ci sono tre nuove accuse di molestie sessuali contro Kevin Spacey appeared first on Il Post.

Statali - dirigenti licenziabili per assenze e Molestie sessuali : I dirigenti assenteisti o molestatori saranno licenziabili, come d'altra parte avviene per i dipendenti semplici. La novità è stata inserita nel nuovo Codice disciplinare che compare nella bozza di ...

Ai domiciliari per Molestie sessuali - abusava di due bimbe : arrestato 43enne a Qualiano - in provincia di Napoli : Era agli arresti domiciliari per scontare una pena per abusi sessuali ma non gli avrebbe impedito di abusare di due bambine di 11 e 12 anni. Con questa accusa all'alba i carabinieri hanno arrestato un 43enne di Qualiano, in provincia di Napoli.I fatti sono accaduti lo scorso mese di maggio. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle madri delle ...

Milano - Molestie sessuali al parco : donna fa rintracciare l'uomo - arrestato : Stava portando a passeggio il cane in un parco pubblico di via dei Platani ad Arese, nel Milanese. Si è fermata a conversare con il proprietario di un altro cane ma questi ha cominciato a cercare di ...

Claudia Gerini - la confessione sulle Molestie sessuali : 'Anch'io vittima - ma ad Asia Argento faccio una domanda' : Nel passato di Claudia Gerini ci sono stati episodi di molestie, cominciati sin dai primi passi dell'attrice nel mondo dello spettacolo. Come ha raccontato al programma di Francesca Fagnani , Belve , ...

James Franco torna sul set di The Deuce 2 dopo le accuse di Molestie sessuali - per Seth Rogen “è buon segno” : James Franco sta girando The Deuce 2, secondo capitolo della serie HBO sulla nascita della legalizzazione nell'industria del porno. L'attore torna al lavoro dopo le accuse di molestie sessuali a suo carico, emerse in seguito alla vittoria ai Golden Globe di quest'anno. L'amico e collega di lunga data Seth Rogen ha commentato dicendo "è buon segno". James Franco ha preferito restare lontano dai riflettori dopo che cinque donne l'hanno accusato ...

Pedofilia - maestro elementari arrestato in Trentino/ Molestie sessuali in classe nei confronti delle alunne : Pedofilia, maestro elementari arrestato in Trentino: Molestie sessuali in classe nei confronti delle proprie alunne. Le indagine sono iniziate dopo alcune segnalazioni da parte dei genitori(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Fausto Brizzi torna sul set dopo le accuse di Molestie sessuali : dirigerà Modalità aereo : ROMA, 19 GIU - Una commedia 'intelligente' e una comicità 'non becera'. Fausto Brizzi sarà sul set a metà agosto con il nuovo film, ' Modalità aereo ' , dice Luca Barbareschi, nell'ambito di un ...

Torino - a processo per Molestie sessuali l'ex presidente dell'Autoclub storico italiano : Roberto Loi dovrà rispondere di maltrattamenti nei confronti della segretaria licenziata dopo la denuncia ma reintegrata nel posto di lavoro

Tavecchio - Molestie sessuali : vittima "troppo vecchia per denunciare"/ Ultime notizie : pm chiede archiviazione : Tavecchio, pm archivia accuse per molestie sessuali: lo sfogo della presunta vittima, Elisabetta Cortani, secondo la quale sarebbe stata considerata troppo vecchia per denunciare.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:42:00 GMT)

A 50 anni non si possono più denunciare le Molestie sessuali per raggiunti limiti di età? Il caso Tavecchio : Le molestie sessuali si possono denunciare sempre o c'è un limite di età? A 50 anni, se una donna viene importunata pesantemente, magari sul luogo di lavoro dal suo capo che le chiede favori sessuali, ...

Tavecchio - Guardian : “Molestie sessuali - chiesta archiviazione per ex capo Figc. Vittima ‘troppo vecchia per impaurirsi'” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per un caso di molestie sessuali che riguarda Carlo Tavecchio, l’ex presidente della Figc. Le accuse risalgono al novembre scorso, quando in un’intervista al Corriere della Sera, Elisabetta Cortani, presidentessa della Lazio femminile, ha denunciato le molestie subite dall’allora numero uno del calcio italiano. A dare la notizia è il Guardian che ha letto le motivazioni dei ...

Sylvester Stallone accusato di Molestie sessuali (di nuovo) : Sylvester Stallone è (ri)entrato nel poco ambito novero dei divi di Hollywood coinvolti dallo scandalo delle molestie: l’attore italo-americano è infatti sotto indagine con l’accusa di aver compiuto reati sessuali dopo una prima accusa mossagli nel 2017. Anche questa volta la denuncia è arrivata nel 2017 e riguarda un fatto che si sarebbe verificato in passato (chiaramente il condizionale è d’obbligo); ma se la prima accusa ...