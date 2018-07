Moggi | “Ronaldo alla Juve? Potrebbe arrivare”

calcioweb.eu

: Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le parole di Luciano Moggi fanno sognare i tifosi - zazoomnews : Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le parole di Luciano Moggi fanno sognare i tifosi - Sport_Fair : Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le parole di Luciano Moggi fanno sognare i tifosi #CristianoRonaldo @LucianoMoggi - Gar29186374 : @AlfredoPedulla @giogiotur Il titolo di marca su Ronaldo, la sera che c'era moggi in studio, non ci credevi minimam… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) CALCIOMERCATONTUS- “Credo che a questo punto Cristiano Ronaldoarrivarentus. Lui è un’azienda. Può essere considerato la più grande azienda di pubblicità del mondo dal punto di vista sportivo. Il punto interrogativo resta l’età. E’ difficile che si possa pensare di rinforzare la squadra con un giocatore di 34 anni. Io ho venduto Zidane al Real Madrid ma aveva 30 anni e giocò ancora per 5 anni a grandi livelli”. Così Luciano, ex dirigente sportivo, ai microfoni di Pal centro, il contenitore di Radio1Sport, il nuovo canale digitale sportivo in onda su Raiplay radio. “Dubbi? Si può fare un tentativo di vincere la Champions League per una stagione, ma non si può credere possa durare di più. Andando avanti con gli anni diminuiscono la forza fisica e la carica agonistica. Cristiano Ronaldo dal punto di vista tecnico ...