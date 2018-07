Moda | il gusto italiano si unisce con la tecnica di Blauer Usa

“È morta”. La Moda piange ‘la signora’. Con le sue creazioni e il suo gusto ha portato il nome dell’Italia in alto : un male incurabile se l’è portata via in soli due mesi : Si è spenta mercoledì 25 aprile del 2018 a causa di una malattia che le era stata diagnosticata solo due mesi fa. Sono rimasti a piangere per lei i suoi quattro figli: Ginevra, Emanuele, Angelica e Consolata, i ragazzi nati dalla relazione avuta con il marito, l’avvocato Giuseppe Visconti. Nel mondo della moda era conosciuta come ”La signora della seta”, Fulvia Visconti Ferragamo era la quarta dei sei figli di Salvatore ...