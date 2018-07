Mma | Alessio Di Chirico vola a Las Vegas per il Tuf 27 Alla scoperta di un fighter umile

: Fra Annae Gigi D’Alessio è tornato il sereno? Fra bugie, smentite e foto compromettenti, sembra sempre più difficile vederci chiaro. Ma andiamo con ordine: tutto è iniziato quando l’artista di Sora ha annunciato di aver lasciato il cantante napoletano e di essersi trasferita insieme al figlio Andrea in un appartamento dei Parioli, abbandonando di fatto Amorilandia, la villa simbolo della loro relazione. Poco dopo sono ...

: FraD’Alessio è tornato il sereno? Fra bugie, smentite e foto compromettenti, sembra sempre più difficile vederci chiaro. Ma andiamo con ordine:è iniziato quando l’artista di Sora ha annunciato di aver lasciato il cantante napoletano e di essersi trasferita insieme al figlio Andrea in un appartamento dei Parioli, abbandonando di fatto Amorilandia, la villa simbolo della loro relazione. Poco dopo sono ...

: L'altro giorno, le sue immagini all'arrivo a scuola per la prima prova, hanno fatto il giro del web e attratto specie i tanti coetanei impegnati, come lui, nell'esame di. Per Gianluigi ...