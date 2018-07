Miss Universo 2018 | la transgender Angela Ponce in gara per la Spagna | “Porto un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una donnaper concorrere al titolo di. Si chiama, ha 26 anni, è di Pilas (Siviglia, Andalusia), e ha appena vinto il titolo dia Tarragona. Mancano ancora un po’ di mesi per laufficiale che si terrà nelle Filippine a dicembre, ma la formalizzazione della sua candidatura ha suscitato curiosità ed interesse come non accadeva da anni attorno al concorso per scegliere la più bella ragazza al mondo, pardon, nato oramai nel lontano 1952. “Credo di essere una delle più preparate per rappresentare il mio paese e per dare una lezione al mondo”, ha spiegato laad un quotidiano spagnolo piuttosto conservatore come ABC. Alta, bionda, occhi chiari, fisico da sballo, la bellaracconta nella videointervista pubblicata online delle difficoltà vissute nel suo percorso di transizione, accompagnate da foto e ...