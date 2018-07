Minacce di morte a Bacca e Uribe

Mondiali 2018 - Jorgensen sbaglia il rigore : Minacce di morte sui social : La Danimarca di Hareide è uscita a testa altissima dal Mondiale in Russia e l'ha fatto perdendo solo ai calci di rigore contro la Croazia di Dalic, data come una delle favorite alla vittoria finale. Ci sono voluti i calci di rigore per consegnare la vittoria ai croati con Subasic che si è superato parando tre rigori, l'ultimo di questo a Nicolai Jorgensen che nelle ore e nei giorni a seguire ha ricevuto pesantissime minacce di morte sul web.La ...

Danimarca sotto shock : Minacce di morte a Jorgensen dopo il rigore sbagliato : Danimarca fuori dai Mondiali dopo la lotteria dei calci di rigore contro la Croazia, qualche teppista ha pensato bene di prendersela con Jorgensen La Danimarca è stata eliminata dal Mondiale russo ai calci di rigore per mano della Croazia. Uno dei rigori decisivi è stato sbagliato dal centravanti danese Jorgensen, il quale è stato successivamente vittima di incredibili minacce di morte. La Federazione è dunque intervenuta al fianco del ...

Minacce di morte al sindaco di San Giorgio a Cremano : Una lettera contenente due proiettili inesplosi e una chiara minaccia di morte - "Gay di me**a. Dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia" - è stata recapitata a Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli.Una minaccia concreta che è stata prontamente denunciata dal primo cittadino alle forze dell'ordine, che stanno già indagando sull'episodio. Lo stesso Zinno ha preferito restare cauto in questo prima ...

Matteo Salvini : "Ho ricevuto oltre 50 Minacce di morte. Ministro della malavita Saviano lo dica a qualcun altro" : "Nessun Ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, a Radio Capital. "Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda". Sulla scorta al giornalista, il Ministro precisa: "Non sono io che decido. Chi di competenza valuterà".Quanto al vertice Ue, ...

Bologna - Minacce di morte su Facebook all'assessore pro migranti : La foto di un proiettile e le parole: "E' già in canna, basta premere il grilletto". Il commento al post dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria

L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi : L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi. La partita amichevole tra Israele e Argentina prevista per sabato a The post L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Minacce morte su Fb a magistrati Ravenna : ANSA, - Ravenna, 22 GIU - Minacce di morte ad alcuni magistrati in servizio a Ravenna, anche il Procuratore capo Alessandro Mancini e il presidente del Tribunale Roberto Sereni Lucarelli, sono state ...

Ravenna - Minacce di morte su Facebook a magistrati/ "Sarete ammazzati come bestie" : scattano le ricerche : Ravenna, minacce di morte su Facebook a magistrati: ultime notizie, "sarete ammazzati come bestie", scattano immediate verifiche per risalire all'autore(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Le Minacce di morte a Cathy La Torre sono lo specchio della cultura dell'odio : Quello che però non torna è l'aggressività e il cinismo verbale con cui Salvini si sta proponendo all'Italia, all'Europa e al Mondo, come Ministro degli Interni . No, questo onestamente non ce l'...

Minacce di morte a Salvini - la proposta della Biancofiore : "Commissariare Bolzano" : Per le scritte con insulti e Minacce di morte a Matteo Salvini - 'Basta buonismo, Salvini muori' - alla Volxfest di Bolzano, patrocinata dal Comune, verrà chiesto il commissariamento dell'...

Cathy La Torre : Minacce di morte all'avvocata per i diritti Lgbt : "Cathy La Torre pedala che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno". Questo disgustoso e vigliacco messaggio, comprensivo di foto con pistola puntata, è stato inviato questa mattina a Cathy La Torre, ex consigliera comunale di Sel a Bologna oltreché avvocata attivista per i diritti Lgbt e fondatrice di Gay Lex. A divulgare la minaccia, inviata da quello che sembra essere ...

Bologna - Minacce di morte a Cathy La Torre - avvocata delle battaglie per i diritti dei gay : La donna è stata minacciata di morte da un utente su Facebook che le ha scritto: "Pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno"Continua a leggere