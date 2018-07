Milano - sciopero Trenord venerdì 6 luglio : treni a rischio e orari - : Dalle 9 alle 17 i dipendenti incroceranno le braccia contro le violazioni della privacy. La protesta indetta dai sindacati Or.Sa e Cub

Call center - lavoratori Comdata in sciopero il 29 giugno : “A Milano assume - a Padova e Pozzuoli 264 posti a rischio” : Nel 2017 ha fatturato 790 milioni di euro, di cui 312 milioni in Italia, eppure l’azienda dei Call center Comdata, nata nel 2015 e acquisita dal gruppo americano Carlyle ha annunciato la chiusura di due siti, a Padova e a Pozzuoli (Napoli). A rischio 264 lavoratori, 60 addetti della sede campana e altri 204 in quella veneta, 60 dei quali di Comdata tech, che hanno il contratto dei metalmeccanici. La trattativa tra i sindacati e la società che in ...

Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno/ Ultime notizie stop trasporti : Milano - le informazioni utili : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i treni e gli aerei, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Milano - primo sciopero dei rider : in piazza per più tutele. FOTO : Milano, primo sciopero dei rider: in piazza per più tutele. FOTO Si sono fermati i fattorini delle società di food delivery, che consegnano cibo a domicilio in bicicletta o scooter. Bassa però l'adesione al presidio, organizzato dalla Cgil in piazza XXIV maggio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Rider in sciopero il 25 maggio dopo incidente a Milano. Fit Cgil : “Apriamo contrattazione” : Uno sciopero indetto il 25 maggio per tutti i Rider finalizzato a chiedere “l’immediata convocazione di un tavolo di confronto al fine di concordare le forme migliori di contrattualizzazione dei lavoratori interessati, la modalità di organizzazione del lavoro, le corrette retribuzioni, le giuste tutele per l’incolumità di chi quotidianamente opera sulle strade delle città, la corretta formazione per la sicurezza, un adeguato investimento ...

Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei 'rider' per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero, si spiega dalla Fit Cgil Milano, riguarda "tutti i lavoratori c

Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei ‘rider’ per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero, si spiega dalla Fit Cgil Milano, riguarda “tutti i lavoratori che consegnano merce e cibo mediante l’utilizzo di cicli e motocicli indipendentemente dalla forma contrattuale che li ...

Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei ‘rider’ per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero, si spiega dalla Fit Cgil Milano, riguarda “tutti i lavoratori che consegnano merce e cibo mediante l’utilizzo di cicli e motocicli indipendentemente dalla forma contrattuale che li ...