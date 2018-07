Milano | rider chiede di essere assunto da Glovo Il giudice | nessun obbligo da parte

Giudice del lavoro di Milano : ''Il rider non è un lavoratore subordinato'' : Negativa la prima causa intentata a Milano da un rider che chiedeva di essere riconosciuto come "lavoratore subordinato a tempo indeterminato" da Foodinho

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. , Adnkronos/Labitalia, - Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l'impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i ...

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di foodora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l'impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stam

Lavoro : presidio riders sotto prefettura Milano - sì a legge che superi cottimo : Milano, 15 giu. (AdnKronos) – presidio dei riders sotto la prefettura di Milano, che ha ricevuto una delegazione della Filt Cgil con un rappresentante dei riders che partecipavano alla mobilitazione. L’obiettivo è ottenere con una legge più diritti, tra cui i contributi Inps e Inail, superando il cottimo. “Chiediamo che venga garantito loro il diritto alla contrattazione nazionale”, ha detto Stefano Malorgio, segretario ...

Lavoro : presidio riders sotto prefettura Milano - sì a legge che superi cottimo (2) : (AdnKronos) – L’incontro di oggi assume un particolare significato dopo le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio che ha detto di voler intervenire con la decretazione d’urgenza sulla materia. “Abbiamo chiesto alla prefettura di informare il Governo e il ministro competente che le Organizzazioni confederali sono pronte da subito all’avvio di un confronto visto che ad oggi oltre alla ...

Lavoro : presidio riders sotto prefettura Milano - sì a legge che superi cottimo (2) : (AdnKronos) - L’incontro di oggi assume un particolare significato dopo le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio che ha detto di voler intervenire con la decretazione d’urgenza sulla materia. "Abbiamo chiesto alla prefettura di informare il Governo e il ministro competente che

Lavoro : presidio riders sotto prefettura Milano - sì a legge che superi cottimo : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - presidio dei riders sotto la prefettura di Milano, che ha ricevuto una delegazione della Filt Cgil con un rappresentante dei riders che partecipavano alla mobilitazione. L'obiettivo è ottenere con una legge più diritti, tra cui i contributi Inps e Inail, superando il co

Studia a Pavia il primo rider a fare causa a Milano : E' un 23enne oggi studente di Biotecnologie, ex fattorino dalla Foodinho: chiede di essere riconosciuto come lavoratore a tempo indeterminato

Milano - primo sciopero dei rider : in piazza per più tutele. FOTO : Milano, primo sciopero dei rider: in piazza per più tutele. FOTO Si sono fermati i fattorini delle società di food delivery, che consegnano cibo a domicilio in bicicletta o scooter. Bassa però l'adesione al presidio, organizzato dalla Cgil in piazza XXIV maggio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Milano - rider chiedono diritti dopo l’infortunio di Francesco : “Lui ha perso una gamba. Non aspetteremo il morto” : “Abolizione del cottimo, del rating e del ranking, con la copertura assicurativa per tutte e tutti”. Queste sono solo alcune delle richieste che i rider milanesi hanno portato mercoledì sera al presidio pubblico davanti a Palazzo Marino per chiedere l’apertura di un tavolo con le aziende delle piattaforme digitali al Comune di Milano. “Quello che è successo a Francesco si poteva evitare”, commenta qualcuno a proposito dell’incidente ...

Rider in sciopero il 25 maggio dopo incidente a Milano. Fit Cgil : “Apriamo contrattazione” : Uno sciopero indetto il 25 maggio per tutti i Rider finalizzato a chiedere “l’immediata convocazione di un tavolo di confronto al fine di concordare le forme migliori di contrattualizzazione dei lavoratori interessati, la modalità di organizzazione del lavoro, le corrette retribuzioni, le giuste tutele per l’incolumità di chi quotidianamente opera sulle strade delle città, la corretta formazione per la sicurezza, un adeguato investimento ...

Milano - rider perde gamba sotto al tram : “Colpa delle buche in strada” : Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Continua a leggere L'articolo Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” proviene da NewsGo.

Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei 'rider' per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero, si spiega dalla Fit Cgil Milano, riguarda "tutti i lavoratori c