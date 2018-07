Milano | il Duomo sempre più internazionale | attivati i pagamenti con l' app cinese

Milano : accordo tra Alipay e la Veneranda Fabbrica del Duomo (2) : (AdnKronos) – Ruolo centrale nell’avvio della collaborazione lo ha rivestito Intesa Sanpaolo, che nel 2015 ha già stretto un accordo sui pagamenti con Alipay: i servizi di acquiring della banca consentono l’accettazione dei pagamenti cashless sui terminali Pos. “Fin dall’inizio abbiamo saputo intercettare e supportare proattivamente questa bella iniziativa, grazie alla storica relazione con Veneranda Fabbrica del ...

Milano : accordo tra Alipay e la Veneranda Fabbrica del Duomo (2) : (AdnKronos) – Ruolo centrale nell’avvio della collaborazione lo ha rivestito Intesa Sanpaolo, che nel 2015 ha già stretto un accordo sui pagamenti con Alipay: i servizi di acquiring della banca consentono l’accettazione dei pagamenti cashless sui terminali Pos. “Fin dall’inizio abbiamo saputo intercettare e supportare proattivamente questa bella iniziativa, grazie alla storica relazione con Veneranda Fabbrica ...

Milano : accordo tra Alipay e la Veneranda Fabbrica del Duomo (2) : (AdnKronos) – Ruolo centrale nell’avvio della collaborazione lo ha rivestito Intesa Sanpaolo, che nel 2015 ha già stretto un accordo sui pagamenti con Alipay: i servizi di acquiring della banca consentono l’accettazione dei pagamenti cashless sui terminali Pos. “Fin dall’inizio abbiamo saputo intercettare e supportare proattivamente questa bella iniziativa, grazie alla storica relazione con Veneranda Fabbrica del ...

Morti sul lavoro - manifestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...

Morti lavoro - a Milano iniziativa UGL : 1029 sagome a Piazza Duomo : Roma, 23 giu. , askanews, 'Lavorare per vivere'. È questo il titolo dell'iniziativa svoltasi in Piazza Duomo a Milano, con cui il sindacato UGL ha ricordato le Morti sul lavoro, attraverso l'...

La scaletta di Elisa a Milano incanta Piazza Duomo tra Luce e Una poesia anche per te (video) : La musica di Elisa a Milano per una serata completamente dedicata alla musica italiana. Dopo il rilascio di Will We Be strangers e un lungo tour internazionale, l'artista di Monfalcone è tornata sul grande palco di Piazza Duomo per portare la poesia della sua voce e tre dei brani più significativi del suo repertorio, scelti tra un patrimonio sterminato per la serata speciale dedicata all'evento dell'emittente radiofonica diretta da Mario ...

Mika a Milano canta Beautiful Disaster con Fedez e ricorda la prima volta in Piazza Duomo : “Mi sento a casa” : Mika a Milano per Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo sabato 16 giugno. L'artista, ormai adottato dall'Italia, fa parte della sezione Radio Italia World ed è ospite dell'evento in rappresentanza della musica internazionale. Mika rimarrà nel nostro Paese solo un paio di giorni e, intervistato da Mirko Mengozzi nel momento delle prove per il concerto, ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla sua prima visita a Milano, un ...

Milano - «Radio Italia Live 2018» in piazza Duomo : chi canta - le regole per la sicurezza e tutto quello che c'è da sapere : Da Gianni Morandi ai Maneskin, rivelazione dell'ultimo «X Factor», passando da Elisa, Giusy Ferreri, J-Ax, Fedez e il super ospite Mika. piazza Duomo si prepara ad accogliere i 21 artisti del «Radio ...

Ospiti e scaletta di Radio Italia Live Il Concerto a Milano il 16 giugno - info sicurezza e orari metro per Piazza Duomo : Radio Italia Live Il Concerto a Milano si terrà stasera, sabato 16 giugno, dalle ore 19.00 in Piazza Duomo raggiungibile attraverso la metropolitana linee M1 e M3. La scaletta di Radio Italia Live spazia dal pop al rap passando per un rappresentante della musica internazionale: Mika. Aprono la serata i rapper Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali prima di lasciare il palco a Le Vibrazioni, Thomas e Annalisa. Il Concerto continua ...

Mika/ L'ex giudice di X-Factor torna ad esibirsi in Piazza Duomo a Milano (Radio Italia Live) : Mika si esibirà al Radio Italia Live, questa sera alle 19.20 in Piazza Duomo dove presenteranno l'evento i due comici: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Domani in Piazza Duomo a Milano la settima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto : Come ogni anno in questo periodo dal 2012 a questa parte, Piazza Duomo a Milano si riempie di appassionati di musica Italiana di tutte le età per “Radio Italia Live – Il Concerto”. La prima edizione della kermesse venne svolta sei anni fa per festeggiare il trentennale di Radio Italia, con un evento che sembrava destinato a rivelarsi unico nel suo genere. Ma il successo della serata celebrativa ha portato Mario Volanti, direttore di Radio ...

Radio Italia Live - il concerto : sabato dalle 19 è festa a Milano in Piazza Duomo : Questo articolo è stato verificato con: https://www.ilgiorno.it/Milano/cronaca/Radio-Italia-Live-Duomo-1.3977502, https://www.Milanofree.it/201806079820/Milano/eventi/Radio_Italia_Live_il_concerto_...

Il concerto 2018 di Radio Italia Live : sabato sera è festa a Milano in Piazza Duomo : Per il 2018 l'evento musicale Radio Italia Live - Il concerto a Milano si svolgerà la serata di sabato 16 giugno. Organizzata dal 2012, questa grande manifestazione milanese ad ingresso gratuito vedrà salire sul palco grandissimi interpreti della musica Italiana e sarà condotta dal duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Molte le misure adottate per garantire sicurezza e ordine pubblico. Alla Piazza, ad esempio, potranno accedere un ...

Milano : per concerto in Duomo Filarmonica Scala 150 uomini della Questura : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Ieri sera, 9 giugno, in Piazza Duomo, in occasione del concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica della Scala, il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha messo in campo dalle 8 della mattina, circa 150 uomini, in uniforme ed in abiti civili, con le Volanti dell'Uffi