Milano | economia e giustizia | dati chiari per il buon governo

huffingtonpost

: Milano, 30.6.18 un saluto al Dr.Yuto Nagatomo (laureato in economia politica) che lascia l'Inter dopo 7 anni con 21… - gialucros : Milano, 30.6.18 un saluto al Dr.Yuto Nagatomo (laureato in economia politica) che lascia l'Inter dopo 7 anni con 21… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: L’articolo di @LucaGualtieri1, giornalista di Mf/Milano finanza, su presente e futuro di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banc… - filippo_modica : Borsa: Milano apre in calo dello 0,13% - Economia -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ragionare sue fatti. Decidere conoscendo il peso e il senso delle questioni e agire con responsabilità, secondo conoscenza. È quello che fa (meglio: quello che dovrebbe fare...) una classe dirigente che sia all'altezza del suo ruolo e dei suoi doveri. In politica. In. Nella società.Lo dice bene Beppe Sala, sindaco di:"Assolombarda con il suo Osservatoriosostiene in modo concreto il lavoro di tutto il sistema economico e sociale offrendo l'elemento più prezioso: inon semplicemente raccolti con puntualità, ma analizzati e letti alla luce del contesto sociale ed economico. È un lavoro prezioso, un argine alle semplificazioni e un gran servizio alla democrazia".I. E la democrazia. La conoscenza di come stanno davvero le cose. E le scelte conseguenti. Viviamo in tempi controversi, in cui sui fatti ...