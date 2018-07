Milano | arriva la zona rossa a San Siro Anello elettronico con 16 telecamere

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : Assegnazione dell’Ema si allontana: per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte ‘secondaria’ della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferire […] L'articolo Assegnazione dell’Ema si allontana: per ...

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte 'secondaria' della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell'Unione l'annullamento della decisione di trasferire la sede dell'Ema ad Amsterdam. Sulla fondatezza del ricorso prinicpale i giudici non si sono ancora espressi.Continua a leggere

Politano all'Inter - oggi arriva a Milano : Milano, 29 GIU - Matteo Politano è atteso nel tardo pomeriggio a Milano, dopo essere rientrato dal viaggio di nozze, e domani sosterrà le visite mediche necessarie a diventare un giocatore dell'Inter. ...

Tutti al Campus Party : a Milano arriva l'evento su innovazione e creatività : Ambiti: imprenditoria, scienza, creatività, intrattenimento e programmazione. Mission dell'evento: riscrivere insieme il codice sorgente dell'Italia, per generare un movimento di idee per cambiare il ...

Olimpia Milano - arriva Nedovic : Terzo acquisto per l'Ax Milano. Dopo Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, l'Olimpia annuncia l'arrivo di Nemanja Nedovic. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sul sito - comunica di aver ...

Inter - Nainggolan è arrivato a Milano : 'Sono contento - voglio rendere felici i tifosi' : "Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà ...

Mario Mattei arriva alla Milano Art Gallery con la sua arte dal 14 al 28 settembre : 3 Con L’arte della Quarta Dimensione Mario Mattei giunge finalmente alla Milano Art Gallery dal 14 al 28 settembre 2018. Il vernissage della personale, previsto per venerdì 14 settembre alle 18, si terra' in via Alessi 11, nella storica galleria milanese che esiste da oltre cinquant’anni. Sede di riferimento del Maurizio Costanzo Show, Milano Art Gallery ha visto un giovane Vittorio Sgarbi dare consigli sull’acquisto di opere ...

Milano tricolore in festa. Proli : "Alla squadra do 10. Arriva Della Valle" : Capitan Cinciarini: 'A dispetto di tutto, sempre uniti grazie a Theodore e M'Baye' ? https://t.co/ApmW6Cbugn #meninred #WeAreBack #Campioni pic.twitter.com/CfHKiEbC2z - Olimpia Milano , @OlimpiaMI1936,...

A Milano arriva il 'passaporto subito' : se ne rilasceranno anche 700 al giorno : La procedura partirà lunedì 18 giugno e consentirà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano con il passaporto in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi di ottenere il passaporto in giornata

Gli animali del National Geographic arrivano a Milano : Dopo il successo ottenuto a Roma all’Auditorium Parco della Musica, arriva a Milano PhotoArk, circa 60 fotografie realizzate dal grande fotografo di National Geographic Joel Sartore, esposte in una mostra all’interno dell’area di CityLife Shopping District. Dal 22 giugno al 16 settembre 2018, attraverso un percorso tra indoor e outdoor si potrà scoprire l’affascinante progetto di Sartore in difesa della biodiversità. Più di 10 anni di lavoro, ...

A Milano arriva Unico Gelato e Caffè - franchising nato a Bologna : Il secondo obiettivo è diventare fornitori di Gelato artigianale e tradizionale per il mondo del hotelerie e dell'alta ristorazione". Punto di qualità delle proposte di Unico è l'uso esclusivo di ...

Gli attori italiani di «Grey's Anatomy» e «Station 19» arrivano a Milano - : Stefania Spampinato, nata a cresciuta in Sicilia, si è laureata in Arte e Spettacolo a Milano prima di iniziare a lavorare in giro per il mondo, collaborando anche con artisti come Kylie Minogue e ...