Milan | rivoluzione in attacco | via Kalinic | individuato il nuovo bomber

Milano - rivoluzione Atm : si entra in metro con carta di credito/ Tornelli contactless pensionano il biglietto : metro Milano, rivoluzione Atm: si entra in metropolitana con la carta di credito. I Tornelli "contactless" pensionano il biglietto cartaceo: come funziona e quanto costa(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Rivoluzione ATM - il trasporto pubblico di Milano si pagherà anche con Visa contactless : L'accettazione dei pagamenti contactless in tutto il mondo è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, in particolare in Europa, dove oggi oltre il 52% delle transazioni sono appunto contactless ...

Rivoluzione ATM - il trasporto pubblico di Milano si paga anche con "Visa contactless" : Con l'intento di accelerare la crescita delle smart city e supportare l'economia digitale , Visa lavora con gli operatori del settore transit per offrire soluzioni volte a supportare la mobilità ...

Milan : sì alla rivoluzione? Potrebbero esserci 10 operazioni di mercato Video : Il Milan è atteso dall’ultima giornata di campionato che potrebbe regalare la qualificazione diretta in Europa League. Ai ragazzi di Gattuso basta vincere l’ultima in casa contro la Fiorentina per assicurarsi l’accesso diretto alla competizione, ma potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesca a vincere a Cagliari. Il raggiungimento di questo traguardo sara' molto importante per il futuro dei ...

Milan - rivoluzione in arrivo? Ecco i 6 colpi da 100 milioni per la Champions Video : La stagione attuale deve ancora concludersi ma la dirigenza del Milan sta gia' pensando a progettare il mercato della prossima sessione di mercato. I rossoneri sono stati i protagonisti incontrastati della scorsa sessione estiva spendendo oltre 200 milioni di euro; a giustificazione di tale spesa c’è il fatto che la rosa necessitava di un netto miglioramento dopo che negli anni passati gli investimenti erano diminuiti drasticamente. ...

Hyperloop One - rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.

Milan : ecco chi è sicuro di partire e chi è certo di restare - sarà rivoluzione Video : La sconfitta subita col Benevento ha lasciato profondi malumori in casa Milan che sono culminati con la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, che precedeva la partita contro il Bologna. Nel corso della conferenza ‘Ringhio’ è apparso duro e furioso con tutto l’ambiente Milan, dirigenza compresa. Secondo ‘Il Giornale’ a pesare sullo sfogo di Gattuso [Video] è stato il periodo infelice del Milan, che ha provocato l’uscita dai rossoneri dalle ...

Calciomercato Milan - pronta una rivoluzione? Attacco stellare per il 2018? Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nikola Kalinic ha infatti molto deluso in questa stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto al termine del campionato. Lo stesso discorso vale per Andrè Silva, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più dopo averlo pagato dal Porto ben ...

Fassone-Mirabelli - gelo : non si parlano quasi più - Milan verso la rivoluzione : L'uomo che lo aveva scelto in tempi non sospetti, affidandogli un incarico determinante in uno dei club più importanti al mondo, per via di una grande competenza tecnica dimostrata negli anni ...

Milan - i cinesi sarebbero furiosi : pronta rivoluzione con ‘vittime’ eccellenti? : La proprieta' cinese e tutti i tifosi rossoneri si attendevano una stagione diversa da quella in corso, ma con un Milan autore di una grandissima rimonta nel periodo tra dicembre e marzo era ritornato l’entusiasmo di inizio stagione. A far calare nuovamente l’umore dei tifosi rossoneri è stato un aprile terribile, che ha visto il Milan raccogliere solamente 4 punti in 6 partite. La figuraccia in casa contro il Benevento è stata l’emblema del ...