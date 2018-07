Milan | Commisso attende una risposta da Yonghong Li | trattativa bloccata | ma

Cessione Milan - nuovo colpo di scena : le ultime sul passaggio a Commisso : Cessione Milan – Il Milan si prepara per la prossima stagione, il club attento sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa ma a tenere banco è soprattutto il futuro del club e la trattativa con Rocco Commisso. Dopo la frenata delle ultime ore adesso sembra che la trattativa si sia riaperta su basi però del tutto nuove. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’ infatti, il magnate di origine calabrese avrebbe cambiato la ...

Cessione Milan - trattativa riaperta : Commisso-Yonghong Li - adesso si gioca “d’azzardo” : Cessione Milan, Rocco Commisso torna all’attacco con Yonghong Li con una nuova strategia che potrebbe scatenare un effetto domino nella prossima settimana Cessione Milan, una trattativa molto complessa. Di certo non poteva essere altrimenti, le cifre che ci sono in ballo sono da capogiro ed anche le parti chiamate in causa sono molteplici, tanto da intricare ulteriormente le cose. Dopo le frenate, con tanto di annunci di Rocco ...

Milan. Rocco Commisso insiste : vuole incontrare Yonghong Li : Rocco Commisso fa sul serio. Il magnate italo americano vuole seriamente comprare il Milan e salvarlo dal binario morto dove

Milan - l'ipotesi pazzesca. Commisso molla Li Yonghong? Ecco chi sarà il nuovo proprietario : bomba : Pazza idea? A pesare ci sarebbero gli affari e gli investimenti Milanesi in cui Al Khelaifi è già coinvolto e la voce, nel mondo dei fondi immobiliari, sta rimbalzando. D'altronde, ogni nuovo ...

Commisso si chiama fuori. E se il Milan finisse agli emiri? : Milano - Cina e America. America e Cina. Mentre ieri sera, con un comunicato pieno di rammarico, Rocco Commisso diceva ufficialmente addio al Milan, si andava aprendo una suggestiva terza via per il futuro dei rossoneri. L'imprenditore di origini calabresi, arrivato a offrire anche il trenta per cento come quota di minoranza a Yonghong Li, si è infatti tirato fuori dopo aver provato inutilmente a giocare d'anticipo sul 6 luglio, data limite per ...

Milan - Commisso si ritira?/ Rottura con Yonghong Li - ma il giorno decisivo sarà il 6 luglio : Milan, Commisso si ritira? Rottura con Yonghong Li, ma il giorno decisivo sarà il 6 luglio: resta complicata la situazione della società rossonera, anche verso il ricorso al Tas(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Commisso si chiama fuori E se il Milan finisse agli emiri? : Davide Pisoni Milano Cina e America. America e Cina. Mentre ieri sera, con un comunicato pieno di rammarico, Rocco Commisso diceva ufficialmente addio al Milan, si andava aprendo una suggestiva terza ...

Milan - Commisso : "Li non vende"/ Con un comunicato chiusa la trattativa - ma potrebbe essere una strategia! : Milan, Commisso nuovo proprietario? Le presunte ombre sull'impero dell'imprenditore italoamericano: “Ha 2,6 miliardi di debiti”, scrive Business Insider Italia nella sua analisi(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Milan : Commisso - la pazienza è finita : ANSA, - MilanO, 29 GIU - "E' chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli". Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che ...

Milan - addio Commisso : 'Pazienza finita - Li non vuole chiudere' : ROMA - Di fronte a un nuovo 'no' di Li Yonghong all'offerta per la maggioranza del Milan , forse il terzo a un passo dall'intesa in due mesi di trattativa, Rocco Commisso ha perso la pazienza. Così ...

Milan - Commisso dice basta : 'La proprietà non vuole vendere' - : Dopo giorni di chiamate roventi fra Rocco Commisso e gli advisor di Yonghong Li, l'imprenditore italo-americano ha comunicato la decisione di lasciare il tavolo delle trattative Ecco il comunicato ...

Commisso - il Milan è sempre più lontano : 'Li non vuole chiudere' : MilanO - 'È chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli'. Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che è finita la ...

Milan - Commisso : 'La pazienza è finita - Li non vuole chiudere' : 'È chiaro che l'attuale proprietà del Milan non vuole concludere un'intesa in termini accettabili in tempi ragionevoli'. Dall'entourage di Rocco Commisso fanno intendere che è finita la pazienza dell'...

Milan - Commisso : "Li non vuole chiudere" : 23.00 Colpo di scena nella trattativa per il passaggio del Milan da Yonghong Li a Rocco Commisso, il magnate italoamericano che da giorni si è mosso per chiudere velocemente l'operazione. Dopo giorni di silenzio,il patron dei Cosmos NY esce allo scoperto per dire sostanzialmente che Li non vuole chiudere. "Nonostante i migliori sforzi, sembra che l'attuale proprietario non sia disposto a concludere a condizioni accettabili in modo ...