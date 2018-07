Milan | che fine ha fatto Rocco Commisso? O forse dovremmo dire che fine ha fatto Yonghong

Trentino - nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : allerta maltempo anche a Milano : Trentino, nubifragio e alluvione: fiume d'acqua a Moena, video. Ultime notizie: allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:27:00 GMT)

Romagnoli al Manchester United/ Offerta di 45 milioni di euro respinta dal Milan : Il Manchester United ha puntato in maniera decisa Alessio Romagnoli. La compagine inglese ha fatto recapitare una prima Offerta di 45 milioni di euro respinta dai rossoneri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Milano - sgominata dai carabinieri la banda che rubava camion e materie prime. Ecco come operavano : I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Como, LEcco, Lodi e Piacenza, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 11 italiani, dai 24 ai 68 anni d’età, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e riciclaggio. L’indagine, condotta dai carabinieri della ...

Boxe – Valeria Imbrogno alla cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì al Principe di Milano : Valeria Imbrogno, diventata famosa per essere stata la fidanzata di Dj Fabo, giovedì sarà presente alla cerimonia del peso dei pugili presso il Tango Caffè Bar La cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì sera al teatro Principe di Milano si terrà giovedì alle 16.00 presso il Tango Caffè Bar in Via Casale 7 a Milano (metropolitana di Porta Genova). Saranno presenti Valeria Imbrogno, Vissia Trovato, Fabio Turchi, Marzio ...

"Milan - pochi colpi anche se Li vende" : Neppure Marco Fassone sa cosa abbia in mente Yonghong Li. Se vendere tutto o una parte e a chi poi che è l'aspetto più interessante e decisivo della vicenda. 'Non sono un indovino', ha detto a un ...

Se a Milano un bambino su 10 vive in povertà - che succede al Sud? : Se a Milano, nella brillante città europea degli anni post-Expo, nella capitale trasformata da architetture, stili di vita, economie e finanziamenti governativi imponentissimi, un bambino su 10 (come ci avverte Giuseppe Guzzetti, il presidente di Fondazione Cariplo) vive al di sotto della soglia di povertà, cosa succede a Napoli e nelle sacche dei territori marginali del Sud Italia?Queste domande non rientrano nel chiacchiericcio ...

Milan - Montella : "Gattuso mi diceva che il Milan non era forte..." : L'ex tecnico rossonero: "Era iniziato un progetto ed è stato interrotto in maniera poco giusta, avrei meritato un po' di tempo in più"

Milano - picchia la moglie : non vuole che medico le visiti il seno/ La donna aveva abortito per altri pestaggi : Una donna proveniente dal Bangladesh è stata vittima di numerosi episodi di violenza da aprte del marito, presa a calci al ventre fino a farla abortire, è successo a Milano(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:53:00 GMT)

Borsa : Milano -2% con banche e Recordati : Milano, 2 LUG - La Borsa di Milano peggiora con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.191 punti. Ad appesantire il listino principale il forte calo di Recordati , -15%, , Mediaset , -5%, e le banche.

L'ambulatorio a Milano che cura migranti e senza dimora : Ventiquattro anni di storia Le origini delL'ambulatorio sono ancorate al mondo della sinistra milanese e dei movimenti sociali. Il biennio 1993-1994 è significativo per l'Italia e in particolare per ...

L’ambulatorio a Milano che cura migranti e senza dimora : L’accesso alle cure è garantito a tutti, ma nella pratica viene negato a tanti. Storia delL’ambulatorio medico popolare che da 24 anni si batte contro questa discriminazione. Leggi

Ultras Milan - dinamiche criminali e ‘ndrine dietro il “no” della curva Sud al gruppo Black devil. La Digos in allerta : Nonostante il campionato sia in vacanza, sulle gradinate dello stadio Giuseppe Meazza tira aria di burrasca. E’, infatti, proprio in queste settimane che si decidono conferme e nuovi ingressi dei gruppi Ultras in curva Sud. Un risiko complicato da concordare, in parte, anche con la società Milan. Il settore storico è quello blu (primo e secondo anello). I guai in realtà arrivano dalla parte opposta dello stadio Milanese, ovvero il secondo anello ...

Vans Go Skateboarding Day 2018 : che spettacolo a Milano! [GALLERY] : Vans Go Skateboarding Day 2018: lo skateboard a Milano anche quest’anno Il Go Skateboarding Day è una ricorrenza ormai consolidata, ideata nel 2004 e nata con lo scopo di contribuire a rendere lo skateboard più accessibile attraverso vari eventi organizzati nelle principali città del mondo ed anche quest’anno, come sempre il 21 Giugno, Milano ha celebrato degnamente la giornata. L’evento ha visto la partecipazione di più di 400 ...

Stangata UEFA e il Milan perde anche Bonucci! Buffon chiama - il PSG ha pronta l'offerta impossibile da rifiutare : Clamorosa indiscrezione in arrivo dalla Francia: Buffon chiama Bonucci al PSG, il club parigino pronto a fare un'offerta che il Milan non potrebbe rifiutare Con molta probabilità, vista la Stangata ...