Migrazione | il 7 luglio l' umanità vestirà di rosso per non dimenticare il

(Di mercoledì 4 luglio 2018)è il colore che ci invita a sostare. Ma c’è un altro, oggi, che ancor più perentoriamente ci chiede di fermarci, di riflettere, e poi d’impegnarci e darci da fare. È quello dei vestiti e delle magliette dei bambini che muoiono in mare e che, a volte, il mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo. Con queste parole, don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele, Francesco Viviano, giornalista, Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente e Carla Nespolo, presidente nazionale ANPI, invitano ad indossare una maglietta rossa per il prossimo 7, per ribadire un messaggio di Europa giusta, solidale e fraterna. I primi firmatari dell'iniziativa rendono nota la possibilita' di aderire inviando una email a organizzazione@libera.it. Sabato 7fermiamoci e indossiamo una maglietta rossa per non ...