Migranti | Vienna | «Brennero chiuso»

Migranti : Moavero a Vienna : 'Se chiude se ne prende le responsabilità'. Salvini da Seehofer : Il governo italiano interviene sui Migranti dopo la presa di posizione dell'Austria che, a seguito dell'annuncio della Germania di interventi di contingentamento del flusso migratorio, ha fatto sapere ...

Migranti : Moavero a Vienna : 'Se chiude se ne prende le responsabilità' : 'La nostra posizione sui movimenti primari e su quelli secondari non cambia, i movimenti secondari sono parte del problema ma non invertiamo l'ordine logico degli eventi e se qualcuno lo pensa sbaglia,...

Migranti - Austria “chiude” il Brennero? Salvini : “Un affare”/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Germania - l’accordo sui Migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

“Fuori i Migranti dai confini. Arresti e rimpatri immediati”. Sul tavolo Ue il piano di Vienna : Pieno controllo delle frontiere esterne. Rafforzamento dei poteri di Frontex. Arresto dei migranti ai confini fino al termine delle procedure di registrazione. Sviluppo di un sistema di asilo per vagliare le domande soltanto fuori dal territorio Ue. Protezione dei rifugiati lontano dall’Europa, nelle regioni vicine alle aree di crisi. Apertura dei ...

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui Migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Vienna soddisfatta : "Roma alleato forte sui Migranti" : Il titolare del Viminale, dopo il colloquio positivo con Orban, viene elogiato dal collega viennese:"Se a giugno non ci sarà un'intesa sulla riforma del regolamento di Dublino, a settembre annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana" ha detto Herbert Kickl.

