Migranti | nave Open Arms arrivata a Barcellona con 60 profughi

La nave Open Arms con 60 Migranti a bordo arriva a Barcellona : Dopo lo stop del ministro dell'interno italiano Matteo Salvini all'approdo nei porti italiani delle Ong battenti bandiera estera, le navi non governative hanno dovuto cambiare rotta. E, infatti, poche ...

Migranti : nave Open Arms con 60 a bordo arrivata a Barcellona : E' giunta al porto di Barcellona la nave Open Arms con 60 Migranti salvati il 30 giugno al largo della Libia. "Benvenuti a casa", ha scritto Open Arms su Twitter. Un dispositivo di accoglienza simile a quello che ha atteso la nave Aquarius a Valencia è stato predisposto dal Comune della città catalana, dalla Generalitat e dalla Croce Rossa.

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Migranti. Sea-Watch denuncia con un tweet : nostra nave bloccata a Malta : ... ha "totale facoltà di battere bandiera olandese" e pertanto "l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione" della nave "ma una campagna politica per fermare ...

Migranti - nave Sea-Watch sotto sequestro a Malta : 'Senza alcuna motivazione legale' lamenta il comandante. Anche la Lifeline trattenuta a La Valletta. Open Arms in viaggio verso Barcellona e l'Aquarius diretta a Marsiglia. In pratica nessuna nave ...

Migranti - Seawatch : nostra nave sottoposta a fermo a Malta - : La Ong con un tweet ha comunicato che, alla richiesta di lasciare il porto, ha appreso che l'imbarcazione è bloccata dalle autorità maltesi. "Deliberata restrizione della nostra libertà volta a ...

Migranti - la nave dell’ong Seawatch sottoposta a fermo a Malta : “Mentre ci bloccano qui - la gente sta annegando” : “Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo. L’autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l’attività di soccorso”. Così Seawatch in un tweet annuncia il sequestro della loro nave dalle autorità maltesi. Il capitano Pia Kemp, in un altro tweet, dichiara: “Mentre ci viene impedito di lasciare il ...

Migranti - 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea : Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea Continua a leggere L'articolo Migranti, 12enne da Tunisia a Italia nascosto su nave di linea proviene da NewsGo.

Migranti - 12enne dalla Tunisia all'Italia nascosto su di una nave di linea : Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe imbarcato nascondendosi sotto il rimorchio di un camion