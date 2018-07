Migranti | Merkel | massimo 48 ore di permanenza in centri di transito

Migranti - la Merkel dribbla la crisi ma l'alleato della Spd frena sull'intesa : Tirato per i capelli nella Grosse Koalition del Merkel IV, per non finire con l'essere responsabile di condannare il paese a una pericolosa instabilità politica, il partito di Olaf Scholz e Andrea ...

Austria chiude Brennero dopo accordo-Merkel sui Migranti?/ Salvini "meglio così" : Moavero "serve cooperazione" : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"

Merkel : accordo su centri transito Migranti - in spirito europeo : Merkel: accordo su centri transito migranti, in spirito europeo

Accordo sui Migranti : Merkel è salva - mercati respirano : I mercati finanziari sono sempre preoccupati dalla sfida commerciale tra Usa e resto del mondo: il timore è che la disputa a colpi di dazi possa deragliare la ripresa economica coordinata che si è ...

C'è un accordo sui Migranti tra Merkel e Seehofer : Alla fine il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha detto che non si dimetterà. Dopo ore di colloqui, la crisi con la cancelliera Angela Merkel sembra essere rientrata. Nella serata la pericolante alleanza tra i due è stata cementata da un nuovo accordo sui migranti. Prevenire l'immigrazion

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI Migranti/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.

Merkel-Seehofer - c'è accordo su Migranti - lui resta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania : Seehofer "Non mi faccio licenziare da Merkel"/ Ma c'è accordo sui Migranti e lui resta : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco

Migranti - accordo Merkel-Seehofer salva il governo tedesco. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. L’intesa verte sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che di Seehofer. I centri riguarderanno i Migranti già registrati in altri paesi. È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo» e «mettere ordine» ...

Merkel - accordo centri transito Migranti : ANSA, - BERLINO, 02 LUG - Angela Merkel ha annunciato di aver trovato un accordo con Horst Seehofer sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri paesi, per ...

Germania - Merkel : raggiunto un buon compromesso sui Migranti : ... , anche se il primo ministro bavarese Markus Soder , Csu, aveva mostrato toni più concilianti: "Siamo pronti al compromesso, come bisogna essere in politica". "Non c'è alternativa al governo con ...