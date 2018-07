Migranti |  Mattarella |   Mettere a rischio Schengen è irresponsabile

agi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Fermo monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:Schengen, così come il programma Erasmus, “è poco responsabile”, ha detto il capo dello Stato rispondendo a una domanda al termine del colloquio con la presidente estone a Tallinn. Le parole del capo dello Stato giungono all'indomani delle dichiarazioni del cancelliere Austriaco, Sebastian Kurz, che nell'assumere la presidenza di turno dell'Ue aveva avvertito sui rischi per la liberazione circolazione dei cittadini europei se non venissero difesi i confini esterni dall'ondata migratoria.