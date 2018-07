Migranti | Mattarella irresponsabile mettere a rischio Schengen

Migranti - Mattarella : bene Consiglio Ue : 12.32 "Quello che mi preme di più è quello che l'Ue può fare d'ora in poi per affrontare congiuntamente il fenomeno migratorio. L'esito del Consiglio europeo dei giorni scorsi è incoraggiante perché ha assunto la consapevolezza che il problema è complessivamente dell'Unione,non dei singoli componenti. E che va risolto condividendo responsabilità". Così il presidente della Repubblica, Mattarella , dopo i colloqui con la presidente dell'Estonia, ...

