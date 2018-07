Migranti | Mattarella | “Fenomeno non può essere affrontato da paese solo Serve sforzo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Abbiamo parlato del fenomeno delle migrazioni registrando concordemente che è un fenomeno così grande che non puòda undae non puòaccantonato o ignorato. Va governato e puògovernato insieme con unocongiunto dell’Unione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella conferenza stampa al termine dei colloqui con la presidente della Repubblica estone Kersti Kaljulaid L'articolo: “Fenomeno non puòdacongiunto dell’Ue” proviene da Il Fatto Quotidiano.