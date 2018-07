Migranti | Mattarella | È irresponsabile chiudere i confini ...

Migranti - Schengen a rischio. Mattarella : “Irresponsabile chiudere le frontiere europee” : Le parole del Capo dello Stato, a Tallinn per una visita di cinque giorni nei Paesi baltici, arrivano dopo la minacce di Germania e Austria di voler proteggere i propri confini dall'arrivo dei Migranti . Per Mattarella la libera circolazione "è irrinunciabile, infatti "due cose esprimono appieno l’anima dell'Europa: Erasmus e Schengen ".Continua a leggere

Migranti - Mattarella : non cedere all'emotività : La responsabilità politica richiede razionalità e governo comune del fenomeno. E' possibile, c'è il dovere di farlo". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha parlato in una conferenza ...

Migranti - Mattarella : “Fenomeno non può essere affrontato da paese solo. Serve sforzo congiunto dell’Ue” : “Abbiamo parlato del fenomeno delle migrazioni registrando concordemente che è un fenomeno così grande che non può essere affrontato da un paese da solo e non può essere accantonato o ignorato. Va governato e può essere governato insieme con uno sforzo congiunto dell’Unione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dei colloqui con la presidente della Repubblica ...