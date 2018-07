Migranti | l' Ue fissa una scadenza | Accordo su Dublino entro fine 2018 | non perdiamo

Quello che non ho : il Consiglio Ue fissa solo principi sui Migranti - senza concretezza nè soldi : L'entusiasmo dell'intesa notturna è durato lo spazio di una notte, appunto. Già con l'inizio del secondo giorno di lavori qui al Consiglio europeo di Bruxelles emergono le prime spine dell'accordo a 28 sui migranti. Un guscio vuoto. Dal quale già si smarcano paesi come la Francia: eppure è stato Emmanuel Macron a lavorare fianco a fianco con Giuseppe Conte per raggiungere l'accordo. In sostanza: Parigi insiste a dire ...