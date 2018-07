Migranti - l'accusa di Saviano : 'Il governo finanzia i torturatori' : ' Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. 'Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 Migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : 'salvati e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

"Avete fatto annegare 100 Migranti". Open Arms accusa l'Italia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica della morte dei migranti annegati in un naufragio al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi.Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare socialista spagnolo Javi Lopez, che si ...

Migranti - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa 'Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica' : ROMA - Nuova polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le Ong. Stamattina, sul proprio canale Twitter, Open Arms ha informato di aver effettuato un intervento di soccorso a un gommone, ...

Migranti - Open Arms salva 59 Migranti e accusa : "Quei 100 morti di ieri colpa della Guardia costiera italiana e libica" : La nave della Ong catalana ha soccorso stamattina un gommone con 59 persone, tra cui quattro bambini. Senza però che vi fosse alcuna segnalazione da parte delle autorità

Migranti - la Lifeline accusa Berlino : "Blocca l'accordo sulle quote" : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui Migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 Migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare a Malta. Ma, ...

Migranti e "gauche capalbienne" Così Saviano accusava la sinistra Due anni fa nel mirino i radical chic : Il caso Saviano-Salvini ha monopolizzato il dibattito politico delle giornate pre-ballottaggi, il cui esito catastrofico per la sinistra è parso dare ragione alla linea del Ministro dell'Interno. Se Matteo Salvini ha, almeno per quanto riguarda chi scrive, decisamente esagerato sulla questione della scorta a Saviano, è sicuro che la questione migratoria resta un problema fattuale e concreto e che certe fasce della popolazione ...

Migranti - anche il premier spagnolo accusa l'Italia : 'Governo anti-europeo ed egoista' : Roma - Dopo l'ennesima lite tra Macron e Salvini , anche il premier spagnolo Paedro Sanchez lancia accuse pesanti al governo italiano sul tema Migranti. E oggi i leader europei si ritroveranno di ...

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...