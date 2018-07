Migranti | i confini nazionali tornano di moda Ma i problemi da affrontare restano globali

Migranti : Mattarella - chiudere confini è irresponsabile' : "Vi sono molte cose che contrassegnano l'Ue e la sua storica integrazione ma due ne esprimono appieno l'anima: Erasmus e Schengen". E' "poco responsabile" mettere "a rischio" la libertà di movimento ...

Migranti : Austria pronta a 'proteggere i confini Sud'. Moavero : 'Se chiude se ne prende le responsabilità' : 'La nostra posizione sui movimenti primari e su quelli secondari non cambia, i movimenti secondari sono parte del problema ma non invertiamo l'ordine logico degli eventi e se qualcuno lo pensa sbaglia,...

Austria e Germania pronte a chiudere confini ai Migranti/ Vienna annuncia controlli : Italia isolata? : migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:28:00 GMT)

Germania - l’accordo sui Migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-SEEHOFER SUI Migranti/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Migranti - la Germania fa sul serio Richiedenti asilo bloccati ai confini Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it