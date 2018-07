Migranti | hotspot a Palermo | no del Consiglio regionale urbanistica 2

Migranti : hotspot a Palermo - no del Consiglio regionale urbanistica : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Parere negativo anche del Consiglio regionale dell'urbanistica, presieduto dall'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, alla realizzazione di un hotspot nel quartiere Zen di Palermo. Oggi il Consiglio, che ha votato all'unanimità, ha analizzato la documentazion

Migranti - Fico nell’hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei. Libici da formare - hanno bisogno anche delle ong” : “I porti non li chiuderei, servono cuore e testa”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita a sorpresa nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di delegittimare le ong che salvano Migranti nel Mediterraneo, chiudendo loro i porti italiani. Una linea che ha trovato la sua prima realizzazione nella vicenda ...

Migranti : Fico visita hotspot Pozzallo - sindaco 'noi in prima fila in accoglienza' : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - visita in forma privata all’hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. "Il presidente Fico ha evidenzia

Migranti : Fico visita hotspot Pozzallo - sindaco ‘noi in prima fila in accoglienza’ : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – visita in forma privata all’hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell’hotspot Emilia Pluchinotta. “Il presidente Fico ha evidenziato la buona efficienza della struttura, complimentandosi con i responsabili” dice il sindaco che al numero uno di ...

Migranti - Fico in visita a hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li chiuderei - servono cuore e testa” : porti da lasciare aperti e lavoro delle ong che a Pozzallo è stato “straordinario”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di chiudere i porti alle ong che salvano Migranti nel Mediterraneo. Una posizione sposata anche dall’Europa, al termine della ...

Migranti - Macron : "Gli hotspot nei Paesi di primo ingresso - non in Francia" : Il Consiglio Europeo ha raggiunto ieri un primo accordo sulla gestione dei flussi migratori e se è vero che, come dichiarato oggi da Giuseppe Conte, "poteva andare meglio", è altrettanto vero che le premesse erano così drammatiche che ci si può ritenere parzialmente soddisfatti che qualche punti in comune è stato trovato.L'Italia, di fatto, ha ceduto su quasi tutta la linea - non ci sarà la distribuzione obbligatoria di tutti i Migranti, ...

Vertice Ue - cosa contiene l’accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Approccio globale alla migrazione e maggiore controllo delle frontiere Il documento si apre con l’intento di allargare la gestione del fenomeno e non lasciarlo solo alla gestione dei Paesi di primo arrivo. Di ...

Migranti - dagli hotspot "volontari" ai centri di sbarco : cosa prevedono le conclusioni del Consiglio Ue

Migranti - dagli hotspot 'volontari' ai centri di sbarco : cosa prevedono le conclusioni del Consiglio Ue : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per impedire il ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e ad arginare ulteriormente la migrazione illegale su tutte le ...

Migranti - Gomez : “La Francia intervenga con hotspot in Stati confinanti con la Libia - come Ciad e Niger” : “Siamo alla vigilia della fine dell’Europa? No, non credo. Penso che alla fine verrà raggiunto qualche tipo di accordo“. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). “Le soluzioni sul campo in questo senso” – continua – “sono favorite dal fatto che il blocco in Libia continua parzialmente a ...