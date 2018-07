ilfattoquotidiano

Migranti, bollare come 'buonista' chi difende i diritti umani non ci salva dal collasso

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I confini nazionali paiono tornare di moda, insieme alla sovranità degli Stati. Gli entusiasti della nuova politica del “parlar chiaro”, che finalmente si sono liberati delle cianfrusaglie retoriche del politicamente corretto progressista (e ce ne sono effettivamente a non finire), trovano il bersaglio perfetto nelle élite cosmopolite, che hanno svuotato gli Stati e la democrazia per colpire i popoli. Seppure volessimo trascurare alcuni “dettagli” – quali la responsabilità proprio degli Stati nazionali nel nascondersi dietro le istituzioni internazionali per occultare le proprie incapacità – rimarrebbe una questione non eludibile: la dimensione transnazionale di questioni vitali per il futuro dell’tà. Bomba demografica, distruzione della biodiversità e riscaldamento del pianeta sono tre fenomeni che potrebbero portare aldei ...