Migranti | Boeri | servono più regolari Salvini | ' Vive su Marte?'

Boeri replica a Salvini : « Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’Inps : Nella relazione annuale il presidente del l’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensi oni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

Boeri : «Sui Migranti bisogna dire la verità - senza quelli regolari non c'è futuro per il nostro welfare» - I veri numeri dei Migranti : Tito Boeri tiene il punto. Il sistema pensionistico e di welfare non può fare a meno degli immigrati per incamerare le risorse con cui pagare le prestazioni a tutti gli italiani. Il presidente dell'...