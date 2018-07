Migranti | Boeri | “Invasione? Disinformazione sistematica fenomeno sovrastimano” Di

ilfattoquotidiano

: Salvini attacca Boeri: “Dice che senza migranti sarebbe un disastro? Fenomeno, anche all’Inps c’è tanto da cambiare” - fattoquotidiano : Salvini attacca Boeri: “Dice che senza migranti sarebbe un disastro? Fenomeno, anche all’Inps c’è tanto da cambiare” - Corriere : Boeri: «Sui migranti diciamo la verità, senza i regolari a rischio il nostro welfare» - sole24ore : Salvini dà il benservito a Boeri: «Sui migranti è un fenomeno, ma all’Inps si cambia» -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Ci sono molte verità che purtroppo vengono sottaciute, in Italia c’è una sorta di. Abbiamo una popolazione che crede che il numero disia molto maggiore alla realtà”. Lo ha ribadito il presidente dell’Inps, Tito, intervenendo alla conferenza nazionale dei servizi in rete della Cisl, che si tiene all’Auditorium del Massimo a Roma. “Si pensa che in Italia ci sia 1 immigrato ogni 4 persone, quando in realtà sono meno del 10%, quindi 1 ogni 10 – ha proseguito-. Se continuiamo a disinformare, a enfatizzare il numero di immigrati, a parlare di invasione in corso, continuiamo a creare questa inconsapevolezza”. “La classe dirigente del nostro Paese dovrebbe essere impegnata in prima fila nel promuovere consapevolezza demografica – sottolinea-. Chi si trova a governare con una popolazione ...