Migranti | a Bologna la prima casa per accogliere rifugiati trans

Bologna - minacce di morte su Facebook all'assessore pro Migranti : La foto di un proiettile e le parole: "E' già in canna, basta premere il grilletto". Il commento al post dedicato ai funerali di Soumaila Sacko, sindacalista ucciso in Calabria

Iuventa : il film sulla nave che ha salvato migliaia di Migranti in prima mondiale a Bologna : ... ma soprattutto come gesto di richiesta attiva ai governi d'Europa di creare un servizio pubblico di salvataggio, come era stato Mare Nostrum - è assurta alla cronaca per le accuse di favoreggiamento ...