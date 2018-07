Micro Focus International in picchiata a Londra

Micro Focus International in caduta libera a Londra : Ribasso scomposto per Micro Focus International , che esibisce una perdita secca del 3,13% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE ...

Londra : preme sull'acceleratore Micro Focus International : Ottima performance per Micro Focus International , che scambia in rialzo del 2,95%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micro Focus International evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : nella bufera Micro Focus International : Aggressivo ribasso per Micro Focus International , che passa di mano in perdita del 2,68%. Lo scenario su base settimanale di Micro Focus International rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Londra : si concentrano le vendite su Micro Focus International : Rosso per Micro Focus International , che sta segnando un calo dell'1,90%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il ...

Londra : su di giri Micro Focus International : Grande giornata per Micro Focus International , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, ...

Londra : senza freni Micro Focus International : Protagonista Micro Focus International , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micro ...

Micro Focus International - quotazioni in picchiata : Si muove in profondo rosso Micro Focus International , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un ...