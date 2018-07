Meteo : instabilità in progressivo aumento sulla Lombardia : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Condizioni instabili in progressivo aumento sulla Lombardia, determinate dall’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica, che favorirà precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, nella giornata di domani. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per i giorni a seguire, permangono condizioni debolmente instabili, a interessare ...

Meteo luglio - dopo Caronte ecco l’instabilità/ Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo : le previsioni : Meteo luglio, dopo Caronte ecco l’instabilità, Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo: le previsioni. Si preannuncia un periodo di alti e bassi, con sole e temporali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Meteo : instabilità fino a venerdì - poi arrivo il super caldo : ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo ad una graduale affermazione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo che porterà la prima ondata di caldo estivo ...

Meteo Lombardia : persiste l’instabilità - ma weekend di sole e caldo : Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento ...

Previsioni Meteo per il weekend - Sabato e Domenica d’instabilità con piogge e temporali sulle Alpi e all’estremo Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Meteo : in Lombardia weekend di instabilità con temperature in calo : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia correnti settentrionali in quota determineranno qualche temporale e un graduale ricambio della massa d'aria, con temperature in calo, tendenti a riportarsi nella norma. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia. Da dom

Meteo - è tempo di aprire gli ombrelli : instabilità e pioggia quasi ovunque : Il mese di giugno si conferma all’insegna dell’instabilità e gli esperti Meteo prevedono per la giornata di oggi, mercoledì 13 giugno, nuovi temporali al Centro-Nord, in Sardegna e la fine del bel tempo anche al Sud. In particolare, in serata il tempo inizierà a peggiorare a partire dalla Campania.Continua a leggere

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcata instabilità - forti temporali in arrivo : “Una saccatura atlantica si avvicina al nord Italia e determina l’afflusso da sud-ovest di correnti più fresche in quota che tendono ad interagire con l’atmosfera calda e umida dei bassi strati, favorendo fasi di marcata instabilità per almeno 48 ore“: la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo con criticità “gialla” per temporali sparsi e localmente forti, previsti sulla ...

Meteo Italia LIVE : ultime ore di fresco instabilità al Centro/Sud - Domenica tornano sole e caldo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Previsioni Meteo - maltempo e instabilità almeno fino a metà Giugno al Nord/Ovest : Nuvole e temporali almeno fino a meta’ Giugno. Le Previsioni a medio termine di Smi (Societa’ Meteorologica italiana) non lasciano ancora intravvedere cambiamenti nelle condizioni Meteo spesso perturbate. A parte una parentesi piu’ soleggiata, domani, prevarranno nuvole, rovesci e temporali. Dalla settimana prossima, pero’, le correnti di aria umida e temperata potrebbero essere intervallate da “impulsi d’ara ...

Meteo Lombardia : ancora instabilità - ma weekend sereno : Tempo incerto, dalle condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in Lombardia per oggi e buona parte della settimana. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, valido per le prossime ore. A partire dalla giornata di sabato, una graduale rimonta anticiclonica favorirà un fine settimana più asciutto e ...