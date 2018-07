Meteo | il bel tempo in Europa significa una triste estate per l’Islanda | 13 | 2°C e solo 70

meteoweb.eu

: Meteo Chieti: bel tempo fino a giovedì, qualche possibile rovescio venerdì - 3bmeteo - AbruzzoTweets : Meteo Chieti: bel tempo fino a giovedì, qualche possibile rovescio venerdì - 3bmeteo - qn_giorno : #meteo , sulla #Lombardia è l'ora dei #TEMPORALI . Ma per il #weekend torna il bel tempo -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Questafinora è stata così grigia e umida a Reykjavik, capitale del, che irologi devono ritornare al 1914 per trovare dati di un maggio e giugno peggiori di quelli appena trascorsi. In altre parti d’, soprattutto nel Regno Unito e nella Scandinavia, si prevede che l’ondata di calore continui anche nel mese di luglio. Il forte contrasto non è una coincidenza. L’alta pressione sopra l’occidentale altera la corrente a getto e spinge le nuvole e la pioggia sulle parti settentrionali del continente, causando bruttoin questo stato insulare dell’Atlantico settentrionale. Per tutta la durata di giugno, mese del famoso fenomeno del sole a mezzanotte in Islanda, i raggi solari hanno toccato Reykjavik per un totale di 70 ore. Le temperature hanno raggiunto i 13,2°C nel giorno più caldo. A maggio ha piovuto ogni singolo giorno. L’arrivo in ritardo ...