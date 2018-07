Messo a punto un nuovo lettore di impronte che controlla la temperatura del dito

Paola Di Benedetto su Francesco Monte ho Messo un punto : “lo quando dico basta è basta. È difficile che ritorni sui miei passi. Non credo molto nelle “minestre riscaldate”, però mai dire mai nella vita…”, Paola di Benedetto torna a parlare del suo ex Francesco Monte. I due si sono conosciuti e innamorati sull’Isola dei Famosi e poi Monte, l’ha improvvisante lasciata: “Non ci sentiamo più. Anche lì è stato messo un punto e va bene così”. Paola però ha chiuso ogni porta e non vede ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ho comMesso un grave errore - a questo punto spero nella gara..” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di oggi. Il finlandese, infatti, si ferma in quinta posizione dopo un errore grave nel corso della Q3 che gli impedisce di tentare il secondo giro lanciato per avvicinarsi al compagno di scuderia che, invece, ha centrato una ottima pole position con il nuovo record della pista. “Ice Man” sa che non può permettersi passi falsi simili sia perchè ha già messo in ...

Epilessia : Messo a punto un congegno non invasivo che prevede crisi imminenti : L'Epilessia è una condizione neurologica, cronica o transitoria, caratterizzata da ricorrenti e improvvise manifestazioni di perdita della coscienza accompagnate da violenti movimenti convulsivi dei muscoli, dette "crisi epilettiche". Un’importante scoperta nel campo dell’ingegneria neurologica arriva da Sydney, dove ricercatori australiani hanno sviluppato un sistema non chirurgico in grado di predire in anticipo se una persona sta per avere un ...

Il presidente del Portogallo ha Messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.