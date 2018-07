Messina | arrestato per corruzione ex giudice amministrativo

Arrestato a Messina l’ex giudice amministrativo Giuseppe Mineo : favoriva imprese nei ricorsi contro gli enti pubblici : E’ stato Arrestato per corruzione l’ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana Giuseppe Mineo. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Messina su richiesta della Procura diretta dal procuratore Maurizio de Lucia. Mineo si sarebbe interessato perché le imprese “Open Land Srl” e “AM Group Srl”, controllate dai costruttori Frontino, fossero favorite nei ricorsi che avevano intentato contro il Comune ...

La Polizia di Stato di Messina - ha arrestato un ladro di scooter : In una nota emessa da coloro i quali sono intervenuti, viene evidenziato che : 'ha sedici anni e numerosi precedenti a suo carico, tra cui furto con strappo, rapina, lesioni personali, violenza e ...

La Polizia di Stato di Messina - ha arrestato tre persone : Giorni frenetici per la Questura di Messina che conclude l a settimana con significativi risultati conseguiti dalla Squadra Mobile, dalla Polizia Ferroviaria e dalle Volanti. Di stanotte l'arresto di ...

Messina : aggredisce ex fidanzata in strada - arrestato stalker : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Pedinamenti, minacce di morte, aggressioni. Non si rassegnava alla fine della sua relazione il 34enne marocchino arrestato dai carabinieri a Messina con l’accusa di atti persecutori, sequestro di persona, lesioni personali, violenza privata e minacce. Un rapporto contrassegnato sin dall’inizio, due anni fa, da atteggiamenti aggressivi e possessivi da parte dell’uomo che era arrivato in più ...

