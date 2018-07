Messico | ucciso il sindaco del Tecatitlan la città stato dove sono scomparsi 3 italiani

Napoletani scomparsi in Messico : ucciso il sindaco di Tecalitlan : È stato assassinato alle 11,40 del mattino , ora messicana, Víctor Díaz Contreras, il sindaco di Tecalitlan . Si tratta della cittadina dello stato di Jalisco in Messico dalla quale il 31 gennaio sono ...

Messico - ELEZIONI PRESIDENZIALI : SEGGI APERTI/ Favorito Obrador ‘nuovo’ caudillo : altro giornalista ucciso : ELEZIONI PRESIDENZIALI in MESSICO , oggi al voto: Favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador , sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:54:00 GMT)

In Messico un altro giornalista ucciso a poche ore dal voto : Con 45 vittime dal 1992 , stima del Committee to Protect Journalists, , il Messico è il terzo Paesi più pericoloso al mondo per i giornalisti. Superato soltanto - nella classifica di Reporter senza ...