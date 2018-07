«Mercoledì in piazza» con giochi | sport e musica

Gli appuntamenti di Mercoledì 27 a Bologna e dintorni : cineconcerto in Piazza : L'amore ai tempi dei conflitti mondiali, un processo ai nazisti, la vita che ricomincia tra le macerie. La guerra irrompe al Cinema Ritrovato. In Piazza , con "7th Heaven - Settimo cielo" di Frank ...

Massimo Ranieri in Piazza della Madonna di Loreto con 'Malìa' Mercoledì 8 agosto : Loreto , AN, " mercoledì 8 agosto , alle 21:15, Massimo Ranieri sarà in Piazza della Madonna di Loreto con lo spettacolo "Malìa". Evento organizzato da Best Eventi e Isolani Spettacoli con il patrocinio del Comune di Loreto . Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.com : primo settore numerato 63,25 " secondo settore numerato 51,75 " terzo settore ...

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore Mercoledì 13 e giovedì 28 giugno e martedì 17 luglio intorno a piazza Castello : Modifiche alla mobilità per i concerti di 'Ferrara sotto le stelle' 12-06-2018 / Giorno per giorno In occasione dei concerti della rassegna "Ferrara sotto le stelle 2018" organizzata in piazza ...