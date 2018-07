Mercoledi 4 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 luglio 2018. Su Rete4 «Il bisbetico domato» : Milly Carlucci in Il bisbetico domato Rai1, ore 21.25: SuperQuark - Nuova edizione Il programma di Piero Angela riparte con Un solo oceano, il primo episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC. Con Alberto Angela si andrà poi alla scoperta di Bologna. Il Bbilinguismo porta a cambiamenti nel cervello che hanno conseguenze sorprendenti. Infatti, l’apprendimento di una seconda lingua si è rivelato utile oltre che per gli ovvi vantaggi nel ...

Sacrificio d’Amore 2 : anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio : Sacrificio d’Amore 2 è arrivato al suo terzo appuntamento e di seguito vi informeremo sulle anticipazioni della puntata di mercoledì 4 luglio 2018. La fiction con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta, purtroppo non riesce a decollare, gli ascolti non brillano e lo share è intorno al 7%. Sacrificio d’Amore 2: dove eravamo rimasti Nella puntata precedente avevamo lasciato Brando interpretato da Francesco Arca e Federica De Benedittis ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 4 luglio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 4 luglio 2018: Veronica Viscardi (Caterina Vertova) tenta di ostacolare la sempre maggiore complicità tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Vera (Giulia Schiavo), intanto Marina (Nina Soldano) scoprirà chi ha tentato di mandarla fuori strada. Franco (Peppe Zarbo) e Giulia (Marina Tagliaferri) sono riusciti a trovare la sorella di Mansur (Samba Ndiaye), ma la ragazza sembra terrorizzata ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di mercoledì 4 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Domani, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la ceca Karolina Pòiskova, poi toccherà all’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la statunitense Serena Williams. Saranno quattro gli azzurri in ...

Estate a Pordenone 2018 : gli appuntamenti in programma mercoledì 3 luglio : Ci sarà Musica live con oltre 20 concerti, musicisti di strada, dj set, spettacoli e cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città. Dalle 19 si esibiscono la Black Fingers Band , Bar Sbico, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata 483 (seconda parte) e 484 di Una VITA di mercoledì 4 luglio 2018: Teresa torna a casa e Fernando le fa capire con forza che ne ha abbastanza e che vuole portarla lontano da Acacias, in un lungo viaggio intorno al mondo. Elvira confessa a Maria Luisa che ama Simon e che non intende arrendersi, ma non sa che il padre Arturo vuole farla fidanzare con un uomo d’affari turco. Il nuovo commissario è l’ispettore ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 4 luglio 2018: Brooke (Katherine Kelly Lang) chiede a Katie (Heather Tom) come mai la vede così felice… Katie non confessa a Brooke il suo amore per Wyatt (Darin Brooks) e piuttosto le domanda quale sia la decisione che ha preso in riferimento a Bill (Don Diamont)… Quinn (Rena Sofer) si affida alle mani di Mateo (Francisco San Martin) per la risoluzione del suo mal di schiena ma, ...

CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 4 luglio alle 11 a Palazzo Massari - corso Porta Mare 5 - : La facciata di Palazzo Massari torna ai colori originari dopo i lavori di restyling 03-07-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 4 luglio alle 11 a Palazzo Massari , ritrovo all'ingresso del P.A.C. in ...

Le previsioni del tempo per mercoledì 4 luglio : Cielo per lo più sereno, con qualche pioggia sulle regioni nord-orientali The post Le previsioni del tempo per mercoledì 4 luglio appeared first on Il Post.

SACRIFICIO D’AMORE - anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni fiction SACRIFICIO d’amore, trama nona puntata in onda mercoledì 4 luglio 2018 in prima serata su Canale 5: Brando (Francesco Arca) e Lucrezia (Federica De Benedittis) hanno appena salutato per l’ultima volta Giosuè ed il dolore per la perdita del loro amico li rende sempre più vicini. Maddalena (Desiree Noferini) è finalmente libera dal carcere, ma per Augusta Maffei (Sara D’Amario) non ci sarà ...

Da mercoledì 27 all'1 luglio la festa de San Piero de Castelo. A Pellestrina si festeggia a San Pietro in Volta : Da sabato 23 giugno fino al primo luglio spettacoli, musica con la banda dell'isola, regate, specialità a base di pesce, lotteria e celebrazioni religiose.