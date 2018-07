Mercato NBA | Howard e Jeff Green ai Wizards Evans finisce ai Pacers | Thomas ai Magic

Mercato NBA - i New York Knicks hanno un obiettivo : Kevin Durant nel 2019 : ... ma a New York non è mai stato un problema pensare di essere meglio di qualsiasi altra destinazione negli Stati Uniti " o nel mondo intero, se è per quello.

Mercato NBA - Dwight Howard agli Wizards : un anno di contratto a 5.4 milioni : Alcuni GM che preferiscono restare anonimi , e magari sono soltanto invidiosi, chissà, , sottolineano che non avrebbero preso nella loro squadra Howard per nessun motivo al mondo. A Washington invece ...

Mercato NBA – Il sogno di Chris Bosh : tornare in campo al fianco di LeBron James nei Lakers : Chris Bosh sarebbe pronto (ok medico permettendo) a tornare in campo: il sogno dell’ex Miami Heat sarebbe quello di giocare nei nuovi Lakers di LeBron James Il passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha spinto diversi giocatori ad interessarsi ai Lakers. L’ultimo della lista sarebbe addirittura Chris Bosh. L’ex Miami Heat avrebbe espresso la volontà di tornare in campo e riunirsi all’ex compagno LeBron ...

Mercato NBA : Isaiah Thomas vicino all'accordo con gli Orlando Magic : Ieri era bastato un like sui social al profilo ufficiale dei Magic per far partire un interminabile elenco di speculazioni, ma qualche ora più tardi sono arrivate anche altre conferme ufficiali da ...

Mercato NBA - Kawhi Leonard ai Lakers : ecco cosa chiedono in cambio gli Spurs : Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti in casa Lakers, ritornati di prepotenza al centro della scena dopo la scelta di LeBron James di giocare l'ultima parte della sua carriera in giallo-viola. ...

Mercato NBA – La top 10 dei migliori free agent disponibili : quanti colpi interessanti! [GALLERY] : Il Mercato nba dei free agent ha regalato già i primi colpi importanti, ma sono ancora tanti i profili interessanti ancora disponibili: ecco i migliori 10 La free agency è iniziata da un paio di giorni ed ha già regalato i primi colpi importanti. LeBron James su tutti, passato ai Lakers ha dato una scossa al Mercato, ma gli Warriors hanno risposto con la firma di DeMarcus Cousins. Ovviamente non è finita qui. Ci sono ancora diversi profili ...

Mercato NBA - i Suns si tengono stretto Devin Booker : quinquennale da 158 milioni : Vacanze a Los Angeles per Devin Booker, il migliore talento a disposizione dei Suns; impegnati negli ultimi anni a incassare sconfitte in regular season e a raccogliere scelte al Draft per rimettere ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena su Cousins : si era proposto ai Lakers con le stesse cifre degli Warriors : Clamoroso retroscena di Mercato NBA legato a DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans si sarebbe potuto accordare con i Lakers alle stesse cifre offerte dagli Warriors, ma da L.A. è arrivato un secco no I Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers con un colpaccio: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. A stupire non è stato tanto il colpo, gli Warriors esercitano un fascino ...

Mercato NBA – La nuova sfida di Dwight Howard - i Sixers scelgono Chandler : le trade della notte : Grandi movimenti nel Mercato NBA: dal trasferimento di Howard ai Washington Wizards ai movimenti legati a Chandler e Evans, tutte le trade della notte Il Mercato NBA non è solo legato a LeBron James e DeMarcus Cousins, sono di fondamentale importanza anche i colpi che servono a puntellare la rosa. Lo sanno i Washington Wizards che hanno deciso di puntare forte su Dwight Howard, sostituto di Gortat spedito ai Clippers. ‘Superman’ si è ...

Mercato NBA : Tyreke Evan agli Indiana Pacers : Tyreke Evan, ex free agent ex Grizzlies, vola agli Indiana Pacers per 12 milioni a stagione Il Mercato NBA sta affrontando il periodo più caldo dell’anno. Dopo il trasferimento di LeBron James dai Cleveland Cavaliers ai Los Angeles Lakers, l’ex free agent Tyreke Evan passa dagli Memphis Grizzlies agli Indiana Pacers. Il 28enne statunitense è stato a colloquio con più franchigie che lo volEvano tra i propri giocatori, tra cui ...

Mercato NBA : Jimmy Butler - si allontana il rinnovo con Minnesota. E progetta il futuro con Irving : Parole rivolte in particolare a Karl-Anthony Towns, ospite a Sky Sport 24 qualche giorno fa e di tutt'altro avviso rispetto al futuro di Minnesota , mai diventato in tutto e per tutto il compagno che ...

Mercato NBA - Cousins firma con Golden State. Rondo ai Lakers : ROMA - I Golden State Warriors rispondono al colpaccio dei Los Angeles Lakers - che ieri hanno firmato LeBron James con un quadriennale da 154 milioni - aggiungendo un altro pezzo da novanta al loro ...

Mercato NBA – Lakers - pronto un ritorno clamoroso! Dwight Howard vuole giocare insieme a LeBron James : L’effetto LeBron James continua ad attrarre giocatori verso i Los Angeles Lakers: Dwight Howard interessato al ritorno in giallo-viola A volte ritornano… è il caso di dirlo! Nella stagione 2012-2013, Dwight Howard era arrivato ai Lakers con grandi speranze, come ideale sostituto di Shaq. Le grandi aspettative non sono state rispettate. Dopo solo un anno, Howard ha lasciato L.A. con tanto di battibecchi con Kobe Bryant al quale ...

Mercato NBA – Cousins agli Warriors - Enes Kanter ironizza : “firmato anche il commissioner Adam Silver” [FOTO] : DeMarcus Cousins firma con i Golden State Warriors, nella Baia arriva l’ennesimo campione. Enes Kanter ironizza sulla situazione a modo suo Nella notte i Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. Il centro ex Pelicans si è accontentato di un annuale a 5.3 milioni, viste le sue condizioni fisiche precarie post infortunio. Un contratto ...