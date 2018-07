Mercato Juventus | Palmeri | ' Ronaldo in bianconero? È tutto vero'

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - si può fare? : Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

CalcioMercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

CalcioMercato Juventus - non solo la Fiat dietro l’operazione Ronaldo : spunta un clamoroso retroscena : Oltre all’intervento della Fiat, la Juventus potrebbe sfruttare anche il marchio Adidas per portare Ronaldo in Italia: ecco i dettagli Una trattativa pazzesca, quasi utopistica. Dalla Spagna però sono sicuri, Cristiano Ronaldo è pronto a dire sì alla Juventus. Quasi 120 milioni di euro al Real Madrid e un quadriennale da 30 milioni al portoghese, queste le cifre trapelate quasi impossibili da sostenere anche per un club come quello ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco perchè non è fantaMercato : il piano pazzesco che coinvolge anche la Fiat! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, altro che fantamercato! Il piano dei bianconeri per strapparlo al Real Madrid: coinvolta anche la Fiat L’Italia calcistica si è svegliata con una vera e propria bomba di mercato: dalla Spagna non hanno dubbi, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta della Juventus per Cristiano Ronaldo. Se fino a qualche settimana fa serviva ‘1 miliardo’ per pagare la clausola presente nel ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ CalcioMercato - cresce l'ottimismo : ecco perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

CalcioMercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

