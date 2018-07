Mercato | Di Francesco al Sassuolo e Falcinelli al Bologna

CalcioMercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

CalcioMercato - Bologna-Sassuolo : ai dettagli lo scambio Falcinelli-Di Francesco : Una trattativa che dura ormai da giorni e che adesso è arrivata davvero all'ultimo chilometro: Diego Falcinelli , attaccante classe 1991 di proprietà del Sassuolo è vicino a trasferirsi al Bologna , ...

Ettore Francesco Sequi : "siamo assolutamente a favore del libero Mercato" : Sequi ha affermato che il mondo attuale è in fase di riforma, e che ha dovuto fronteggiare l'unilateralismo e il protezionismo. L'ambasciatore italiano ha aggiunto che questo evento rappresenta in ...

CalcioMercato Roma - Monchi : 'Di Francesco l'uomo giusto. Schick dimostrerà il suo valore' : Calciomercato sempre più nel vivo in casa giallorossa, con i lavori tra entrate e uscite che proseguono senza sosta. Radja Nainggolan è a un passo dal trasferirsi all'Inter con Zaniolo e Davide Santon ...

CalcioMercato Roma - altro colpaccio firmato Monchi : nasce una squadra stellare - 11 da sogno per Di Francesco [FOTO] : Calciomercato Roma – Roma scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, Monchi attivissimo e che sta costruendo una squadra veramente stellare ed in grado di lottare per vincere tutto in campionato e Champions League. Negli ultimi giorni sono stati chiusi innesti importanti come il difensore Marcano, il centrocampista Cristante e l’attaccante Kluivert, nelle ultime ore altra mossa importantissima. Monchi ha infatti chiuso la ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo picchiato all'interno di un superMercato : Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma, il "lenticchio" della scorsa edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi che tornerà presto in onda su Canale 5, è stato aggredito all'interno di un supermercato.Il 29enne romano personal trainer ha raccontato l'accaduto nei dettagli attraverso un'Instagram Stories. prosegui la letturaTemptation Island, Francesco Chiofalo picchiato all'interno di un ...

CalcioMercato Roma - Di Francesco rinnova fino al 2020 : Roma - La Roma ed Eusebio Di Francesco proseguiranno insieme il loro rapporto: la società ha infatti annunciato il rinnovo fino al termine della stagione 2019-2020 del tecnico pescarese, che nella sua ...

CalcioMercato Atalanta - 7 milioni più Mattiello per Di Francesco : BERGAMO - Il mercato dell' Atalanta si muove, ma sotto traccia. Giovanni Sartori sonda varie piste, ma il nome attualmente più 'caldo' è quello di Federico Di Francesco che potrebbe approdare all'...

CalcioMercato Atalanta - idea Di Francesco per la fascia : BERGAMO - L' Atalanta ragiona sul futuro di Marco D'Alessandro , che è rientrato dal Benevento e per il quale c'è un'offerta del Leganes sul tavolo. Ma nel frattempo i bergamaschi proseguono la ...