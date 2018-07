«Meno lavoro e investimenti»! La protesta delle imprese contro il decreto «dignità»

Lavoro : per l'Italia più occupazione ma Meno salari. Stress alle stelle : Un'occupazione che aumenta, ma meno che altrove, con salari in calo e livelli di insicurezza, Stress e povertà peggiori della media dei Paesi industrializzati. E meno di 1...

Dignità - Di Maio manda in pensione il Jobs act - Confindustria : Meno precari? No - Meno lavoro : Come cambia il mondo del lavoro con il decreto Dignità? Il governo lo spiega in una conferenza stampa in cui il premier Conte ha introdotto il ministro del lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. Le nuove...

**Lavoro : Di Maio - Meno precarietà più crescita demografica** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – La precarietà “è una piaga che sta danneggiando le famiglia e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi” e la “precarietà incide tantissimo”. Così Luigi Di Maio, in conferenza ...

Telefonata Obrador-Trump - 'più lavoro e Meno migranti'

Boeri al Festival del lavoro : "Quota 100 aumenta spesa - più pensionati e Meno lavoratori" : Milano, 29 giu. (Labitalia) - Quota 100 per il sistema delle pensioni "aumenta di molto la spesa pensionistica, ha effetti destinati a trascinarsi nel tempo e peggiora il rapporto tra pensionati e lavoratori". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, al Festival del lavoro a Milano sull'impa

Lavoro - imprese e incentivi : domani nella spazio Meno Assenza a Pozzallo : domani a Pozzallo nello spazio Meno Assenza si parlerà degli incentivi per le imprese e le opportunità di Lavoro per i giovani.

Assunto in pizzeria - roMeno 22enne uccide il suo capo il primo giorno di lavoro e gli ruba i soldi dell'incasso : Era stato Assunto in una pizzeria. Il titolare si era messo una mano sul cuore e aveva preso un ragazzo di 22 anni come dipendente, sapendo dei suoi debiti e della sua necessità di restituire...

Assunto in pizzeria - 22enne uccide il capo al primo giorno di lavoro/ RoMeno condannato all'ergastolo : Assunto in pizzeria, 22enne uccide il capo al primo giorno di lavoro: Birmingham, un Romeno ha ammazzato il gestore di un locale e ha rubato l'incasso di giornata, condanna all'ergastolo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Lavoro - INPS : Meno artigiani e commercianti nel 2017 : Nel 2017 i commercianti iscritti alla gestione speciale sono 2.242.259, con una lieve flessione rispetto al 2016 , -0,6%, , del tutto analoga alla flessione che si era registrata nel 2016 rispetto al ...

Lavoro - Di Maio : 'Meno costi per imprese che investono in sicurezza' : Saranno premiate le imprese che investono sulla sicurezza sul Lavoro. Lo assicura il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dicendo che il governo interverrà sul "costo dell'Iva" per i prodotti volti a ...