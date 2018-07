Melanoma | parere positivo del CHMP | che raccomanda l’approvazione di nivolumab per il

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano () dell’Agenzia europea per i farmaci (EMA) hato l’approvazione dell’estensione delle attuali indicazioni diper includere il trattamento adiuvante dei pazienti adulti concon coinvolgimento di linfonodi o malattia metastatica che hanno subito una resezione completa. È la prima volta che ilun inibitore di PD-1 come trattamento adiuvante per qualsiasi tipo di tumore. Lazione delsarà ora esaminata dalla Commissione europea (CE), che ha l’autorità di approvare i medicinali per l’Unione europea (UE). “Ilsupporta il potenziale dinel contesto adiuvante per prevenire la recidiva e la progressione verso uno stadio avanzato“, ha affermato Arvin Yang, M.D., ...