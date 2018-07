Media ' Trump voleva invadere Venezuela | consiglieri lo dissuasero'

Kosovo : Media - Putin e Trump risolveranno : ANSAmed, - BELGRADO, 4 LUG - Vi sono buone possibilità che una soluzione credibile alla questione del Kosovo possa essere trovata dai presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, nel ...

Dazi - Media : Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa : Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Continua a leggere L'articolo Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa proviene da NewsGo.

Giacca Melania - Trump : messaggio a Media : 02.14 Il messaggio di Melania era sui "fake news media". Lo dice il marito, il presidente Usa Trump,intervenendo sul 'caso Giacca' esploso dopo che la first lady ne ha indossata una con una scritta "Non mi importa proprio niente, e a te?" nel suo viaggio in Texas per visitare una struttura di accoglienza con bambini migranti separati dai genitori. Il messaggio scritto sulla Giacca di Melania, Ha twittato Trump, "si riferisce ai fake news ...

Migranti - Media : Melania ha fatto pressione su Trump : Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Continua a leggere L'articolo Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump proviene da NewsGo.

Media - incontro Putin-Trump il 13 luglio : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - L'attesissimo incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire a breve, forse il 13 o il 14 luglio. Lo fa sapere il quotidiano russo Kommersant, che ha condotto un'...

Media Usa - Trump a Macron al G7 : "Tutti i terroristi sono a Parigi" : Secondo una ricostruzione "dietro le quinte" del Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe criticato l'operato di alcuni leader dei Sette

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure imMediate" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta imMediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

La Cina reagisce ai nuovi dazi di Trump : rappresaglie imMediate : Roma, 15 giu. , askanews, La Cina ha rapidamente reagito al nuovi dazi in arrivo dal presidente Usa Donald Trump, annunciando rappresaglie che saranno 'immediate'. 'Se gli Usa adottassero ...

Il summit Kim-Trump visto dai dissidenti nordcoreani - controlli rigidissimi a Pyongyang perché sia raccontato solo da Media di regime : Caccia senza quartiere e senza sosta ai proprietari di telefonini cinesi. È una delle misure speciali del famigerato Ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del nord. Fa parte di una strategia messa a punto per evitare che il summit del secolo fra Donald Trump e Kim Jong Un sia raccontato anche da media non controllati dal regime.Una fonte della Provincia di Ryanggang ha rivelato al sito di dissidenti rifugiati nella Corea del ...

Singapore - vertice Trump-Kim Jong-un/ Ultime notizie Usa-Corea del Nord : osservatori “no risultati imMediati” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:03:00 GMT)